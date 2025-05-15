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影／彰化生命園區禮儀廳辦書畫展 看展民眾：感覺很特別

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣芳苑鄉公所今在生命園區禮儀廳舉辦畫展。記者簡慧珍／攝影
彰化縣芳苑鄉公所今在生命園區禮儀廳舉辦畫展。記者簡慧珍／攝影

彰化縣芳苑鄉公所今在生命園區禮儀廳舉辦書畫聯展，邀請上百名地方士紳和鄉民參觀，宣傳新啟用生命園區的規模和設施；參展畫家都表示，從未在禮儀廳舉辦展覽，同意作品在這裡展出都是「情義相挺」。

芳苑鄉生命園區第一期工程落成，鄉公所先舉行謝土祈福法會，隨後在禮儀廳舉辦鄉願書畫聯展開幕典禮，展出書法家洪啟峰、國畫家許金葉、西洋畫家陳怡君的20多幅作品。

許金葉說，生平第一次到禮儀廳舉辦畫展，展場相當舒適寬敞，採光明亮沒違和感，她提供10幅山水畫，不過說實在的，一般藝術家不太考慮到殯葬館場舉辦展覽，因芳苑鄉長林保玲喜愛藝術，平日熱心推廣，她和洪啟峰、陳怡君「情義相挺」願意參展。

參觀的洪姓鄉民表示，如果不強調、不去想，其實今停車和展覽的場地都很好，尤其不像一般展覽有玻璃窗相隔或拉起警戒線，觀賞時能近距離細看作品，親近藝術的感覺很不一樣，希望以後藝術展都能參照舉辦，不要跟觀眾距離太遠。

鄉長林保玲說，鄉公所融合現代化與人本理念，費時4年半規畫興建殯儀館，結合原有納骨塔，成立芳苑鄉生命園區，今在禮儀廳舉辦首次也是唯一的書畫聯展打開生命園區知名度，鄉公所還規畫環保葬，以後有樹葬、花葬，讓生命園區發揮環保永續使命。

畫家 陳怡君

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