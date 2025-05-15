快訊

車長看錯時間？台鐵北湖站「提早2分鐘」駛離 乘客撲空傻眼

7月大地震預言…NHK點名台灣、香港擴散謠言 陸使館「提醒」加深不安

被控涉性招待獲判無罪 政院前發言人陳宗彥3點聲明曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

台中大甲新政路、興安路道路改善5月底動工 7月底前完工

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市大甲區新政路及興安路，道路年久失修、路面破損嚴重，立委蔡其昌爭取中央補助，將進行道路改善工程，今天舉辦動工前說明會。圖／立委蔡其昌服務處提供
台中市大甲區新政路及興安路，道路年久失修、路面破損嚴重，立委蔡其昌爭取中央補助，將進行道路改善工程，今天舉辦動工前說明會。圖／立委蔡其昌服務處提供

台中市大甲區新政路及興安路，道路年久失修、路面破損嚴重，立委蔡其昌爭取中央補助，核定總預算888萬，將進行道路改善工程，今天辦動工前說明會，預計本月底施工，7月底前完工。

立委蔡其昌今天邀台中市議員施志昌、大甲區公所、大甲區新美里里長王生源等人共同舉辦動工前說明會。

蔡其昌表示，他曾從大甲區經國路、新政路，大甲體育場周邊道路開始爭取改善，現在已經改善完成，獲得許多鄉親肯定，希望改善工程能夠繼續往下延伸，整建更多周邊道路。

蔡其昌說，他再度向中央爭取近千萬經費，改善新政路及興安路道路，現場看到道路標線已磨損不清、防滑係數也不足，柏油路面破損、高低不平等狀況，未來都會一併改善，也會增設行人庇護設施，行車安全外也顧及行人安全。

台中市議員施志昌表示，新政路及興安路周邊除了有光田醫院、順天國中、大甲運動場等，更是大安居民進出大甲重要道路之一，他感謝蔡其昌委員從中央爭取補助改善道路，地方配合款的部分自己也會在議會強力爭取，希望未來道路完工後，讓鄉親不論是開車、騎車、騎腳踏車、長輩們騎電動代步車或步行等都能更安全。

新美里里長王生源說，感謝蔡其昌委員及施志昌議員的協助，讓里內多年來未整修的道路可改善，未來改善完成後，鄉親每日通勤、就醫、運動、接送孩童等日常活動都會更加安全、便利。

大甲區公所說明，本案已順利完成發包，預計將於114年5月底進場施作，7月底前完工。工程內容除了改善道路平整度、標誌標線整合改善外，也將設置新的路口號誌及增設行人庇護區，完工後可大幅提升道路整體安全性與舒適度。

台中市 施志昌 蔡其昌

延伸閱讀

經典賽／陳偉殷、郭泓志、林威助加入！中華隊情蒐團隊星光閃耀

經典賽／蔡其昌透露3新成員加入國家隊 有意親自赴美展現誠意

中職／蔡其昌喊話李宗賢、王正棠加油 重申：不能只在贏球時愛他們

中職／吉力吉撈接任球員工會理事長 蔡其昌期許用開轟力量推動會務

相關新聞

影／彰化生命園區禮儀廳辦書畫展 看展民眾：感覺很特別

彰化縣芳苑鄉公所今在生命園區禮儀廳舉辦書畫聯展，邀請上百名地方士紳和鄉民參觀，宣傳新啟用生命園區的規模和設施；參展畫家都...

台中大甲新政路、興安路道路改善5月底動工 7月底前完工

台中市大甲區新政路及興安路，道路年久失修、路面破損嚴重，立委蔡其昌爭取中央補助，核定總預算888萬，將進行道路改善工程，...

連8聖杯示不重建 名間鄉受天宮半世紀第二山門將拆

松柏嶺受天宮「第二山門」有半世紀歷史，經鑑定有倒塌疑慮，管委會向帝爺公請示如何處置，有修復、拆除原地重建、拆除不重建3個...

生命園區啟用引來火葬場 彰化反火葬場自救會要訴願阻擋

彰化縣二林芳苑反火葬場自救會今到芳苑鄉生命園區，抗議違法興建還帶動縣政府設置火葬場，將對生命園區工程提前行政訴願，調查有...

繼承母親為農民服務遺志 台中梧棲農會總幹事吳柏慧上任

繼承母親為農民服務遺志，台中市梧棲區農會總幹事33歲吳柏慧上任，她母親王秝毅在農會服務期間表現亮眼，曾獲選為全國績優農會...

彰化今年發童萌卡 家長現省1萬元 店家特惠再升級

彰化縣政府首創「童萌卡」，彰化縣長王惠美表示，每卡將儲值1萬點(元)給家長，可到彰化縣內特約商店購買嬰幼兒商品等，首波預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。