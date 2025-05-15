台中大甲新政路、興安路道路改善5月底動工 7月底前完工

台中市大甲區新政路及興安路，道路年久失修、路面破損嚴重，立委蔡其昌爭取中央補助，核定總預算888萬，將進行道路改善工程，今天辦動工前說明會，預計本月底施工，7月底前完工。

立委蔡其昌今天邀台中市議員施志昌、大甲區公所、大甲區新美里里長王生源等人共同舉辦動工前說明會。

蔡其昌表示，他曾從大甲區經國路、新政路，大甲體育場周邊道路開始爭取改善，現在已經改善完成，獲得許多鄉親肯定，希望改善工程能夠繼續往下延伸，整建更多周邊道路。

蔡其昌說，他再度向中央爭取近千萬經費，改善新政路及興安路道路，現場看到道路標線已磨損不清、防滑係數也不足，柏油路面破損、高低不平等狀況，未來都會一併改善，也會增設行人庇護設施，行車安全外也顧及行人安全。

台中市議員施志昌表示，新政路及興安路周邊除了有光田醫院、順天國中、大甲運動場等，更是大安居民進出大甲重要道路之一，他感謝蔡其昌委員從中央爭取補助改善道路，地方配合款的部分自己也會在議會強力爭取，希望未來道路完工後，讓鄉親不論是開車、騎車、騎腳踏車、長輩們騎電動代步車或步行等都能更安全。

新美里里長王生源說，感謝蔡其昌委員及施志昌議員的協助，讓里內多年來未整修的道路可改善，未來改善完成後，鄉親每日通勤、就醫、運動、接送孩童等日常活動都會更加安全、便利。

大甲區公所說明，本案已順利完成發包，預計將於114年5月底進場施作，7月底前完工。工程內容除了改善道路平整度、標誌標線整合改善外，也將設置新的路口號誌及增設行人庇護區，完工後可大幅提升道路整體安全性與舒適度。