快訊

車長看錯時間？台鐵北湖站「提早2分鐘」駛離 乘客撲空傻眼

7月大地震預言…NHK點名台灣、香港擴散謠言 陸使館「提醒」加深不安

被控涉性招待獲判無罪 政院前發言人陳宗彥3點聲明曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

連8聖杯示不重建 名間鄉受天宮半世紀第二山門將拆

中央社／ 南投縣15日電
南投松柏嶺受天宮。資料照。圖／受天宮提供
南投松柏嶺受天宮。資料照。圖／受天宮提供

松柏嶺受天宮「第二山門」有半世紀歷史，經鑑定有倒塌疑慮，管委會向帝爺公請示如何處置，有修復、拆除原地重建、拆除不重建3個選項，帝爺公連賜8個聖杯選擇拆除不重建。

名間鄉松柏嶺受天宮聞名遐邇、信徒眾多，位於名松路二段與松嶺街口、前往受天宮第二停車場的「第二山門」，更是遠道信眾辨認「受天宮到了」的地標，但由於梁柱龜裂、建材剝落，專業評估確認若遇強震恐有倒塌之虞，廟方請示玄天上帝，決定拆除不重建。

拆除作業19日展開，信眾得知紛感不捨，台中市陳姓女子今天專程與先生來拍照留念，她說，在彰化縣二林鎮長大，小時候從彰化到受天宮拜拜會經過第二山門「就知道受天宮到了」，得知將拆除很難過；信眾張女說，今天來拜拜，得知牌樓將拆，特地繞來拍照。

受天宮管理委員會主任委員陳登岳今天接受中央社記者訪問表示，第二山門見證第二停車場遊覽車滿載進香盛況，但因飽受歲月洗禮，鑑定有倒塌疑慮，委員會向帝爺公請示原貌修復、拆除原地重建、拆除不重建這3個選項，帝爺公連續賜8個聖杯選擇拆除不重建。

副主任委員邱慶說，50、60年前信眾集資興建第二山門，拆除前由委員會擲筊請示帝爺公如何處置，再經信徒代表會通過，日前已由帝爺公擇定日期及時辰完成動工儀式；另外，受天宮第一停車場旁牌樓曾老舊倒塌，在第15屆管委會任期內整修，目前結構安全無虞。

受天宮表示，1976年起隨著受天宮擴建完成，第二山門便負起送往迎來使命，成為無數香客踏上信仰之路第一道門，近半世紀陪伴，終將成記憶中的風景；南投縣政府文化局表示，受天宮第二停車場外牌樓不具文化資產保護身分，拆除不需文化局核准。

停車場

延伸閱讀

粉紅超跑又轉向！ 信眾：莫非重演去年鎮瀾宮「三媽會」

路線不固定…白沙屯媽進香為何日程如此精準？信眾解答：跟著走就知道

駐駕受天宮小好奇 香燈腳遇上帝公「腳力」該如何？

白沙屯媽到南投 受天宮這樣搞定30萬香燈腳接待任務

相關新聞

影／彰化生命園區禮儀廳辦書畫展 看展民眾：感覺很特別

彰化縣芳苑鄉公所今在生命園區禮儀廳舉辦書畫聯展，邀請上百名地方士紳和鄉民參觀，宣傳新啟用生命園區的規模和設施；參展畫家都...

台中大甲新政路、興安路道路改善5月底動工 7月底前完工

台中市大甲區新政路及興安路，道路年久失修、路面破損嚴重，立委蔡其昌爭取中央補助，核定總預算888萬，將進行道路改善工程，...

連8聖杯示不重建 名間鄉受天宮半世紀第二山門將拆

松柏嶺受天宮「第二山門」有半世紀歷史，經鑑定有倒塌疑慮，管委會向帝爺公請示如何處置，有修復、拆除原地重建、拆除不重建3個...

生命園區啟用引來火葬場 彰化反火葬場自救會要訴願阻擋

彰化縣二林芳苑反火葬場自救會今到芳苑鄉生命園區，抗議違法興建還帶動縣政府設置火葬場，將對生命園區工程提前行政訴願，調查有...

繼承母親為農民服務遺志 台中梧棲農會總幹事吳柏慧上任

繼承母親為農民服務遺志，台中市梧棲區農會總幹事33歲吳柏慧上任，她母親王秝毅在農會服務期間表現亮眼，曾獲選為全國績優農會...

彰化今年發童萌卡 家長現省1萬元 店家特惠再升級

彰化縣政府首創「童萌卡」，彰化縣長王惠美表示，每卡將儲值1萬點(元)給家長，可到彰化縣內特約商店購買嬰幼兒商品等，首波預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。