生命園區啟用引來火葬場 彰化反火葬場自救會要訴願阻擋

彰化縣二林芳苑反火葬場自救會今到芳苑鄉生命園區，抗議違法興建還帶動縣政府設置火葬場，將對生命園區工程提前行政訴願，調查有無違法，另要求火葬場撤案；縣政府表示，將公開說明和加強溝通以化解民眾疑慮。

芳苑鄉公所今舉辦生命園區謝土祈福法會，反火葬場自救會集結200多人到場，被警方擋在殯儀館和納骨塔的外面，自救會人員和參加民眾走出園區，按瓦斯喇叭、播放歌曲「黃昏的故鄉」，沿二溪路走台76線延伸線繞生命園區外圍步行到禮儀廳後方，使用大聲公對園區演講。

自救會長陳光輝說，芳苑鄉生命園區從動土到落成，附近居民都沒接獲通知，最令人無法接受的是生命園區帶來彰化縣火葬場，就在園區旁邊，日後焚燒大體將汙染二林芳苑兩鄉鎮8千公頃農地，使每年平均43天空氣品質不及格的二林鎮空氣更糟，自救會要求縣政府撤案，另選場址興建火葬場。

陳光輝質疑說，4年多前芳苑鄉公所想在第六公墓興建火葬場，被還沒當鄉長的林保玲反對，結果她當上鄉長，配合縣政府在生命園區旁興建火葬場；先前火葬場要蓋在福興鄉，影響埔鹽等鄉鎮農業，縣長王惠美那時稱彰化不急著興建火葬場，為何現在堅持興建？

自救會發言人袁震權指出，芳苑路生命園區在前鄉長洪和炉任內規畫，兩任任期屆滿前動土，現任鄉長林保玲接著做，這樁工程在兩任鄉長交接時默默進行，沒舉辦公聽會、說明會，附近居民毫不知情，自救會懷疑黑箱作業有內情，將提起行政訴願，並阻止火葬場在旁邊興建。