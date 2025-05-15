生命園區啟用引來火葬場 彰化反火葬場自救會要訴願阻擋
彰化縣二林芳苑反火葬場自救會今到芳苑鄉生命園區，抗議違法興建還帶動縣政府設置火葬場，將對生命園區工程提前行政訴願，調查有無違法，另要求火葬場撤案；縣政府表示，將公開說明和加強溝通以化解民眾疑慮。
芳苑鄉公所今舉辦生命園區謝土祈福法會，反火葬場自救會集結200多人到場，被警方擋在殯儀館和納骨塔的外面，自救會人員和參加民眾走出園區，按瓦斯喇叭、播放歌曲「黃昏的故鄉」，沿二溪路走台76線延伸線繞生命園區外圍步行到禮儀廳後方，使用大聲公對園區演講。
自救會長陳光輝說，芳苑鄉生命園區從動土到落成，附近居民都沒接獲通知，最令人無法接受的是生命園區帶來彰化縣火葬場，就在園區旁邊，日後焚燒大體將汙染二林芳苑兩鄉鎮8千公頃農地，使每年平均43天空氣品質不及格的二林鎮空氣更糟，自救會要求縣政府撤案，另選場址興建火葬場。
陳光輝質疑說，4年多前芳苑鄉公所想在第六公墓興建火葬場，被還沒當鄉長的林保玲反對，結果她當上鄉長，配合縣政府在生命園區旁興建火葬場；先前火葬場要蓋在福興鄉，影響埔鹽等鄉鎮農業，縣長王惠美那時稱彰化不急著興建火葬場，為何現在堅持興建？
自救會發言人袁震權指出，芳苑路生命園區在前鄉長洪和炉任內規畫，兩任任期屆滿前動土，現任鄉長林保玲接著做，這樁工程在兩任鄉長交接時默默進行，沒舉辦公聽會、說明會，附近居民毫不知情，自救會懷疑黑箱作業有內情，將提起行政訴願，並阻止火葬場在旁邊興建。
縣政府民政處表示，面臨人口老化及治喪習慣的改變，芳苑鄉公所在第一公墓設置殯儀館，是以長遠眼光來因應民眾日益增加使用殯儀館的需求，至於生命園區（火化場）是城市不可或缺的公共設施，縣府初步選擇芳苑鄉草湖南段的殯葬用地，面積9.51公頃並已完成遷葬，鄰近台76線延伸線，銜接國道1號、國道3號和台61線，出殯車隊可避開鄰近村里，降低干擾。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言