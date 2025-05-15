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繼承母親為農民服務遺志 台中梧棲農會總幹事吳柏慧上任

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
繼承母親為農民服務遺志，台中市梧棲區農會總幹事吳柏慧（前排右五）上任。圖／梧棲區農會提供
繼承母親為農民服務遺志，台中市梧棲區農會總幹事吳柏慧（前排右五）上任。圖／梧棲區農會提供

繼承母親為農民服務遺志，台中市梧棲農會總幹事33歲吳柏慧上任，她母親王秝毅在農會服務期間表現亮眼，曾獲選為全國績優農會總幹事，獲中華民國農會表揚，去年病逝，地方不捨和惋惜。

吳柏慧畢業海洋大學海運管理學院商船系，取得靜宜大學管理碩士學位，通過交通部航海人員測驗一等船副資格。曾任職陽明海運股份有限公司，擔任船副職務，自大學起即投身海運業，先後於長榮海運與陽明海運任職及實習，累積豐富經驗與專業能力。

她返鄉後投入農會體系，迅速適應並熟悉各項業務，積極參與農會相關考試，曾服務於彰化縣鹿港鎮農會及臺中市大安區農會，具備實務經驗。

在地方農民的期待與支持下，她毅然參選梧棲區農會總幹事，吳柏慧表示，感謝大家的肯定與鼓勵，讓她有機會承擔這份責任與使命；未來她將延續母親、前總幹事王秝毅的「以農為根、以民為本、農民是根本」的核心理念，秉持「益農利民」的目標，持續深耕在地、回饋鄉里、服務基層。

梧棲區農會前天召開理事會，全數通過遴選由33歲吳柏慧為總幹事；梧棲區農會總幹事候聘登記人吳柏慧上月10日到台中市政府農業局登記，本月7日到農業部參加遴選面談完成；她上任後，梧棲區長溫國宏和多位地方人士到場祝賀。

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