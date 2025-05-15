彰化今年發童萌卡 家長現省1萬元 店家特惠再升級

彰化縣政府首創「童萌卡」，彰化縣長王惠美表示，每卡將儲值1萬點(元)給家長，可到彰化縣內特約商店購買嬰幼兒商品等，首波預計有2萬3千多名嬰幼兒受惠，不僅可減輕家長負擔，也能刺激消費，促進縣內經濟發展。

彰化縣政府今天由縣長王惠美主持「童萌卡」啟動儀式，多位議員及鄉鎮長等出席，王惠美說，為了鼓勵年輕人結婚、敢生，減輕年輕人的負擔，在議會議長謝典林及議員們的支持下，彰化縣全國首創推出「童萌卡」，今年是試辦第一年，之後再視辦理情形滾動調整。

王惠美表示，首波可申請「童萌卡」的幼兒是2022年元旦起到2024年底在彰化出生，且與父母設籍彰化滿1年以上者，縣府將以儲值點數方式儲值 1萬點（元）給家長可在彰化購買嬰幼兒用品及食品等，更可享有店家專屬優惠，讓家長「現省1萬元、優惠再升級」，特約商店持續招募中，6月30日前都可向民政處洽詢申請。

彰化縣政府今年編列2億4500萬元經費補助童萌卡，彰化縣人口目前約121萬9千多人，去年新生兒8945人，每個月新生兒人口數不到千人，希望更多補助措施能讓年輕人更願意「增產報國」。

悠遊卡公司董事長林志盈表示，童萌卡是全國第一個將點數運用在消費而非只用在交通的超級悠遊卡，還可直接用手機APP進行現金儲值，卡片也能搭車，一卡多用，相當方便。

議員劉淑芳表示，王惠美縣長上任以來把錢花在刀口上，童萌卡是全國首創，也希望可以提振彰化縣經濟。