影／南投縣全國首創「送藥到府」 高齡照護系統今啟用

南投縣老年人口比例已達21.74%，位居全國第三，為讓縣內65歲以上獨居長者與75歲以上身心障礙者，在不便外出的情況下，也能安心用藥，南投縣全首創開發「送藥到府服務平台」，結合超過50家社區藥局，系統在5月7日正式上線，利用上網線上預約送藥，短短幾天內已經受理超過160件申請。

蔡姓老翁的子女因為工作關係只有假日能回家，長年未與他同住，現在有線上送藥到府預約，藥師就會送到家，還會親自指導怎麼吃藥，蔡姓老翁說，「這個服務很方便！現在有預約送藥，這樣我就不會沒藥吃，孩子們會幫我安排好，現在我只要在家等，藥師就會送藥給我，還有詳細說明」。

衛生局長陳南松表示，過去原本就結合50家社區藥局，深入13鄉鎮提供社區整合、送藥到府及健康管理等服務，4年多來已累計服務超過4千人次，南投縣全國首創送藥到府系統，過去藥局以紙本核銷呈報手續繁瑣， 目前由社勞局過濾出縣內65歲以上獨居長者達3千多人，以及75歲以上身心障礙者計萬餘人，都是未來服務的對象。

計畫處處長邱紹偉表示，南投縣府利用公益彩券基金補貼，令獨居與身障長者，在不便外出的情況下，也能安心用藥，此外，藥局從案件申請、派案媒合，到後續的統計報表、核銷作業，全都能在同一平台上完成，大大減輕第一線同仁的負擔，也讓整個服務流程更加順暢、透明。

藥師林宏益指出，系統平台設置前，其實各個藥局都有在義務的送藥服務，今年開始有這個系統後，對藥局而言，最大的好處是，過去民眾不清楚如何申請，如今透過宣導，讓這些長者的子女，無論是在外縣市或是國外，都可以使用網路網頁或手機申請，只要將長輩的處方箋上傳後，然後可以得到這個送藥到府的服務。