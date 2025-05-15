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台中港新亮點！日式副首長宿舍11月開放 預期有精緻餐飲和包場婚禮

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中港一棟日治時期建築副首長宿舍，建築有近80年歷史，台中港務分公司編列4546元預算，3年前動工修復後完工，成為台中港區另一處特色建物亮點。記者游振昇／攝影
台中港一棟日治時期建築副首長宿舍，建築有近80年歷史，台中港務分公司編列4546元預算，3年前動工修復後完工，成為台中港區另一處特色建物亮點。記者游振昇／攝影

台中港區新亮點，列為台中市歷史建築的台中港務局副首長宿舍，預計今年11月開放，據了解，可能規劃文史展區，也會提供精緻餐飲和包場婚禮，讓新人在日式風情的建築群中舉辦浪漫難忘的婚禮。

台中港一棟日治時期建築副首長宿舍，木構建築外觀保存完整，有濃厚日式風情，這棟建築有近80年歷史，台中港務分公司編列4546元預算，3年前動工修復後已完工，成為台中港區另一處特色建物亮點。

台中港務分公司表示，這棟日治時期宿舍，是早期台中港務局副首長宿舍，有近80年歷史，當時因南進政策，發佈「台中洲梧棲港築港計畫」興建中部新港口名為新高港，在現今梧棲區築港路配置日式「新高築港出張所」官舍，二戰後新高港更名為台中港，並將「新高築港出張所」官舍之一作為台中港務局副首長宿舍。

台中港務分公司說，副首長日式宿舍為獨棟建築，面積約145平方公尺，後方有日式庭園，本體歷經多次修繕，仍完整保留原有日治時期樣式，有文化資產保存價值，台中市政府於民國105年2月公告登錄為台中市歷史建築，台中港務分公司編列4546萬元預算，依文化資產保存法暨古蹟修復再利用辦法做修復工程。

修復工程保有原外觀及格局原則下，對建物特有樣式、材質或相近材料、色彩、原樣貌、工法選用等事項，做專業修復，內部保留玄關、客廳、客房及浴廁等空間，重現日式副首長官舍歷史樣貌與獨立庭園特色。

台中港務分公司表示，此園區已委由震一興業公司以金鬱金香酒店品牌營運管理與維護，並以旅館住宿觀光為主軸，翻轉歷史建物的價值；震一興業飯店事業群執行長鄭東波表示，這棟宿舍區預計11月開放，目前已有規劃方案，近日內確定後公布；台中港務分公司表示樂觀其成。

台中港一棟日治時期建築副首長宿舍，建築有近80年歷史，台中港務分公司編列4546元預算，3年前動工修復後完工，成為台中港區另一處特色建物亮點。記者游振昇／攝影
台中港一棟日治時期建築副首長宿舍，建築有近80年歷史，台中港務分公司編列4546元預算，3年前動工修復後完工，成為台中港區另一處特色建物亮點。記者游振昇／攝影
台中港一棟日治時期建築副首長宿舍，建築有近80年歷史，台中港務分公司編列4546元預算，3年前動工修復後完工，成為台中港區另一處特色建物亮點。記者游振昇／攝影
台中港一棟日治時期建築副首長宿舍，建築有近80年歷史，台中港務分公司編列4546元預算，3年前動工修復後完工，成為台中港區另一處特色建物亮點。記者游振昇／攝影

宿舍 歷史建築

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