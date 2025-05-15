中橫復建需206億工期初估10年 原因出在這裡

立法院副院長江啟臣關心中橫復建進度，昨天和公路局現勘，公路局谷關工務段簡報說明，中橫復建總經費約206億，設計發包預計118年完成，工期初估10年；因為谷關到德基段岩質破碎且風化嚴重，規劃要用10座架高橋梁和9座隧道，繞過這些高落石風險路段，工程較困難且複雜。

江啟臣昨天現勘時感謝工程人員的辛勞付出，也拜託公路局相關單位加速中橫復建綜合規畫評估進度，務必全力推動，盡速還給大梨山地區居民一條安全回家的道路。

中橫復建需求龐大經費和長時間工程，一名工程人員說，因中橫便道是一個帶狀的工區，可以展開的工作面不多，目前可能就是7到10個工作面同時展開，才不會干擾衝突。

便道內可供物料堆置、混凝土產出、工人住宿、辦公的安全平面位置甚少，無法有足夠的基地營空間，這也是要考量的；以前中橫便道施工時曾出現的問題，中期安全提升計畫時期，約同時進行4座明隧道，當時就已經工程、物料、鄉親出入等需求，交通大打結。

施工過程中不確定的天災因素，可能施工中會有災害損失需要復原，更或者要檢討設計重新施工；除考量大梨山鄉親的基本通行需求，也要考慮如果有緊急醫療後送事件，必須立刻排除各種工作。

公路局將來會與台電大光明抽蓄發電計畫並行，兩者之間對僅有一條道路的工區一定會有競合，比如台電今天要運送物料，沿線工區就不能澆灌混凝土或者吊掛重物料，這些都會影響工程進度。

以前中橫便道施工經驗，一年最多執行經費約3到4億元，如果用現階段評估經費分年執行，平均一年要執行約20億，甚至在施工顛峰期可能要達30億以上，都是過往工程量的5到7倍，施工期間，中橫便道地形、環境、考量因素太多，工期無法符合國人期待，早點完工。

江啟臣表示，梨山擁有台灣最美麗的高山風景，蘊含豐厚的農特產品，本應是台灣發展高山旅遊、綠色經濟的重要資源，卻因道路中斷導致地方發展受阻。他說中橫公路1960年通車，開通至今已達65年，然而自921大地震導致中橫台8線中斷後，至今也已26年，等於將近4成的時間這條路都無法暢通使用，造成鄉親使用不便，更嚴重耽誤大梨山地區的發展。

江啟臣表示，中橫復建是鄉親長久的希望，過去他在立法院極力爭取，終於在108年啟動可行性研究計畫，111年完成可行性研究，113年獲行政院核定可行性研究，目前正進行綜合規畫。

公路局谷關工務段長饒哲銘指出，中橫復建目前總經費約206億，復建計畫採全線雙向通車規劃，總長22.8公里，預計興建10座橋梁、9座隧道，預計116年提報環境部環境影響說明書，將於審定後續報建設計畫，設計發包預計118年完成，工期初估10年。

921地震和72水災重創中橫公路，致谷關到德基段交通中斷。行政院於同年宣布暫緩復建，待地質條件穩定後再予評估。

民國97年核定中橫便道搶通計畫，101年5月完工，將此路段暫時編為「台8臨37線」。通行對象限梨山居民、工程、急難、學術及公務。

101到103年展開第一期地貌變異分析計畫，104年推動中期安全提升計畫後，在台中市政府期待下，經成立委員會評估後，107年開放乙類大客車於管制時段通行；104到107年推動中期安全提升計畫，投入8.97億元改善。

108到115年將持續優化提升安全及服務品質，投入18.38億元改善；依地貌變異分析，106到109年研分析顯示，114年將進入相對穩定期(崩塌率小於1%)。因此在108年啟動復建中橫谷關至德基段可行性研究計畫；前年12月公路總局完成可行性研究。

該路段多位於山崩與地滑地質敏感區，需於環境影響評估階段進行敏感區基地地質調查及安全評估作業；依109年現勘調查成果，沿線主要地質災害為落石、岩屑崩滑及土石流。