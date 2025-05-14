中市議員籲推捷運社宅 市府研擬草案

全台房價連年上升，台中近6年房價上漲超過5成，政府興建社會住宅，中籤率只有一成多。議員建議，可參考歐洲推動「中間型住宅」，降低購屋門檻，並推動捷運社宅。市府表示，正在研擬草案，後續在公開展覽說明。

台中市議會昨天進行都市建設水利業務質詢。國民黨議員楊大鋐指出，政府推動社宅要守護居住正義，但理想很豐滿、現實很骨感，非經濟弱勢者只能住社宅6年，大部分青年6年內幾乎存不到頭期款，租屋者持續增加，目前31到40歲自購屋率降到約25%。

楊大鋐表示，根據內政部統計，台中住宅價格指數從2019年第一季103.59上升到2024年第四季161.47，漲幅55.9%超過全國平均，居住類消費者物價指數則從98.34上升到107.77，也高出全國平均；買房與租屋成本同步上升，青年負擔沉重，近2年的租屋補貼申請數量，台中六都最高。

都市發展局長李正偉表示，台中市興建中與完工社宅數量1萬231戶，已超過中央先前訂下的「地方7000戶」目標，供需比約為1比10，平均中籤率僅15%左右；此外，社宅都是舉債興建，目前每年利息超過1億元，財政負擔大。

楊大鋐與同黨議員黃佳恬建議，可以參考NGO「OURs都市改革組織」提倡的中間型住宅，這類住宅在歐洲行之有年，以英國為例，政府推出部分性產權社宅，民眾一開始只要支付30%，其他改以租金支付，等到有能力購屋再買下來，讓青年在「租」與「買」有過渡方案。

另建議持續在捷運站周邊導入社宅或中間型住宅，去年都發局就曾表示會研議TOD容積獎勵；都市更新計畫中也要保留一定戶數作為住宅或合作社住宅，鼓勵居民以合作社模式自建或共同購屋，以成本價銷售。

李正偉回應，內政部曾提過類「中間型住宅」的使用權住宅，但沒有房屋與土地所有權，民眾較難向銀行申請融資，只能透過信貸。至於TOD回饋社宅，目前還無法訂出具體目標數量，研擬草案中，後續會在公開展覽、說明會中討論。