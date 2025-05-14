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投縣5市場減塑 拚年減55萬個塑膠袋

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
南投縣市場推動自備購物袋，今年新增南投市公有零售市場、南陽市場2處。記者賴香珊／攝影
南投縣市場推動自備購物袋，今年新增南投市公有零售市場、南陽市場2處。記者賴香珊／攝影

南投縣無焚化爐，縣府從源頭減量減塑，環保局兩年來輔導5處市場，推自備購物袋等，預計全年可減55萬個塑膠袋。

南投縣環保局去年6月輔導中興新村第一、第三及光明市場3處市場約300個攤商不主動提供塑膠袋，出入口設置環保袋循環箱，半年內就減約24萬個塑膠袋使用量；今年新增南投市公有零售市場、南陽市場2處市場，本月起祭出集點贈禮活動，獎勵民眾自備購物袋。

環保局長李易書說，5處市場串聯逾500家攤商減塑，不主動提供購物用塑膠袋，估計全年可減55萬個以上塑膠袋，等於減約1公噸垃圾、超過2公噸碳排放量。

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