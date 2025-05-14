台中綠空廊道全線通？ 火車站旁車道不連貫

台中最長自行車「綠空廊道」共21.7公里，市府今年宣告全線通車，民進黨議員昨指出，騎到台中火車站就出現標示不清、車道不連貫，這算全線通車？建設局長陳大田表示，將持續優化指引系統、無縫串聯車道。

台鐵豐原到大慶鐵路高架化，舊有鐵道空間打造綠空廊道，今年1月潭子區台74線橋下自行車跨橋完工，市府宣布全線通車。

民進黨議員黃守達昨質詢指出，綠空廊道在台中火車站南北段銜接，但站旁周遭自行車道既沒銜接，也缺乏連貫，「怎麼能算全線通車？」如果騎進火車站體，按鐵道文化園區規範不能騎乘只能牽車，不符民眾對全線通車的期待。

黃守達質疑，台中車站周遭自行車道銜接缺乏指引系統，騎士接近火車站時往往無所適從，不知該往何方騎行，且由北往南，在復興路四段的大智北路會遇到橫亙的車阻；如由南往北，在台中路口就會被迫騎上馬路，沒有自行車專用道。

黃守達批評，市府要吹噓全線通車，至少也要有實質的通行效果，不然民眾體驗就破功。

議員謝志忠說，他昨天騎一趟，發現進入車站站體沒明確指引標示，民眾霧煞煞，顯示市府規畫細節還有很大的改善空間，他要求台中火車站周遭的自行車道應重新規畫，整條綠空廊道也須優化，提升人車通行安全。

建設局表示，綠空廊道自行車道原考量保留台中火車站舊車站站體，利用外圍道路及設置導引指標連接周邊景點，串聯交通動線，後續會透過現有的道路動線，設置指引系統，帶給民眾安全騎乘體驗。