台中捷運藍線核心工程機電標完成簽約 預計6月正式動工

台中捷運藍線將於6月開工，其中核心工程BM01機電標14日舉行簽約儀式，此案決標金額達607.9億元，台中市長盧秀燕攜手台北市長蔣萬安，並邀請新加坡、法國、韓國三國駐台代表見證，捷運藍線也正式進入工程執行階段。

「姐弟同心！」盧秀燕說，她與蔣萬安情同姊弟，此次藍線將由台中捷運工程局自建，盼「姐姐做事，弟弟幫忙」，由北市府捷運局傳承技術與經驗，在任內讓中捷七線齊發，提前完成整體路網規劃。

今天的簽約儀式，由台中市捷運工程局長蘇瑞文，與新加坡科技電子總裁趙文良、現代樂鐵資深副總裁金正勳、阿爾斯通運輸東亞地區務董事MR.Toby Tiberghien、中鼎工程總經理李銘賢、現代樂鐵資深副總裁金正勳主持。

由於此次機電標工程由法國、韓國、新加坡及我國共同合作打造，因此也特別邀請新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑、法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）、駐台北韓國代表部代表李殷鎬到場一同見證。

盧秀燕表示，藍線機電標工程開工還有另一個重要意義，就是與其他國家團隊的跨國合作。目前全球面對美國關稅問題，都期盼擴大與美國以外的經貿往來，降低損害；盧秀燕也希望藉此成功經驗，加強與其他國家的合作。

台中捷運藍線西起台中港，沿台灣大道東至東區帝國糖廠附近，總長24.78公里，市區採地下段施工，海線部分則採高架，共設置20座車站及一座五級維修廠，全案總工程經費約1,615億元，預計2034年完工通車。

蘇瑞文說，BM01標涵蓋全線機電系統、龍井機廠及二座主變電站等關鍵設施，為捷運藍線的「中樞與心臟」，今年4月2日決標，由新加坡科技電子、法國阿爾斯通運輸、韓國現代樂鐵與我國中鼎工程聯合承攬。