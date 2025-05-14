快訊

交車前…300多萬全新BMW休旅車遭攔腰撞 這下「慘了」

詐犯繳犯罪所得可減刑 法務部槓上大法庭：悖離立法意旨

全在同間醫院複檢？藝人閃兵案延燒 新北澄清：並非都在北榮

聽新聞
0:00 / 0:00

中橫復建進度目標拚118年設計發包 工期初估10年

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立法院副院長江啟臣長期關心中橫復建進度，爭取經費維護中橫便道安全 ，今天在梨山台8線83k饗堂路段舉辦現勘。圖／江啟臣服務處提供
立法院副院長江啟臣長期關心中橫復建進度，爭取經費維護中橫便道安全 ，今天在梨山台8線83k饗堂路段舉辦現勘。圖／江啟臣服務處提供

立法院副院長江啟臣長期關心中橫復建進度，爭取經費維護中橫便道安全，今天在梨山台8線83k饗堂路段舉辦現勘，預計民國116年提報環境部環境影響說明書，審定後續報建設計畫，設計發包預計 118年完成，工期初估10年。

江啟臣今天現勘時感謝工程人員的辛勞付出，也拜託公路局相關單位加速中橫復建綜合規畫評估進度，務必全力推動，盡速還給大梨山地區居民一條安全回家的道路。

江啟臣表示，梨山擁有台灣最美麗的高山風景，蘊含豐厚的農特產品，本應是台灣發展高山旅遊、綠色經濟的重要資源，卻因道路中斷導致地方發展受阻。他說中橫公路1960年通車，開通至今已達65年，然而自921大地震導致中橫台8線中斷後，至今也已26年，等於將近4成的時間這條路都無法暢通使用，造成鄉親使用不便，更嚴重耽誤大梨山地區的發展。

江啟臣表示，中橫復建是鄉親長久的希望，過去他在立法院極力爭取，終於在108年啟動可行性研究計畫，111年完成可行性研究，113年獲行政院核定可行性研究，目前正進行綜合規畫。

他說在復建工作完成前，中橫便道(台8臨37線)仍是在地民眾日常使用的道路，為了守護鄉親行車安全，他在103年爭取3年10億、107年又爭取2年4億、112年再爭取約12億，共26億經費強化便道安全。

公路局谷關工務段長饒哲銘指出，中橫復建目前總經費約206億，復建計畫採全線雙向通車規劃，總長22.8公里，預計興建10座橋梁、9座隧道，預計116年提報環境部環境影響說明書，將於審定後續報建設計畫，設計發包預計118年完成，工期初估10年。

江啟臣表示，今天選在台83線83k饗堂路段會勘，該處受到去年11月康芮颱風連日豪雨，側溝損壞雨水入滲，地表逕流及地下水沖刷下邊撥，加上上段邊坡水土保持狀況不佳，導致災害發生，造成地面崩裂，造成通行受阻，讓在地居民聯外道路中斷，陷入孤島慘況。

他說第一時間協調各單位解決問題，更要感謝工程人員的辛苦付出，災害發生後立刻投入修復工作，並分階段完成修復。主體工程目前已趨近完工，總工程經費5000 萬，6月即可全面通車、正常使用。

77K靈甫橋段邊坡路況問題，江啟臣長表示，去年底他曾辦會勘關心修復進度，今天再度追蹤，預計施作164公尺明隧道，工期450天，總經費2.4億，目前已設計完成，辦理招標作業中，可望解決困擾在地已久的路況。

立法院副院長江啟臣長期關心中橫復建進度，爭取經費維護中橫便道安全 ，今天在梨山台8線83k饗堂路段舉辦現勘。圖／江啟臣服務處提供
立法院副院長江啟臣長期關心中橫復建進度，爭取經費維護中橫便道安全 ，今天在梨山台8線83k饗堂路段舉辦現勘。圖／江啟臣服務處提供

中橫公路 江啟臣

延伸閱讀

整理包／全台「大罷免」30人達二階法定門檻！送件截止日曝 掌握各黨名單、流程進度

影／何時宣布參選國民黨主席？ 盧秀燕這樣回應

罷免江啟臣二階送件 江啟臣：應以國家為先、蒼生為念

罷免江啟臣二階送件成功 罷免成中市下屆市長選舉前哨戰

相關新聞

中橫復建進度目標拚118年設計發包 工期初估10年

立法院副院長江啟臣長期關心中橫復建進度，爭取經費維護中橫便道安全，今天在梨山台8線83k饗堂路段舉辦現勘，預計民國116...

社會住宅補不起高房價 中市民代建議中間型住宅與其他機制

全台房價連年上升，台中近6年房價上漲超過五成，政府興建社會住宅，中籤率只有一成多，多數青壯年仍負擔沉重房租。議員建議，可...

門壞沒錢修醉漢闖入嚇壞老小 南投家扶助更換

「心心」與阿嬤一家5人住在部落，因生活困頓，連大門損壞已久都無法更換，某天竟有醉漢闖入，讓一家老小非常害怕，所幸南投家扶...

南投中寮柳丁做茶飲 不到50天熱銷15萬杯創千萬商機

南投中寮柳橙種植面積居全縣之冠，名間茶產量則是全台第一，為刺激縣內農產產銷，從名間發跡的連鎖茶飲品牌與中寮果農合作，擴大...

投85線平靜橋復建工程 不再遇風災成孤島

南投縣長許淑華13日前往仁愛鄉投85線7K+956平靜橋災後復建工程，聽取工程簡報，並了解都達村及德鹿谷村居民意見，許淑華縣長對於工程進度已達25.98%，進度超前表達肯定，指示工程期間務必確保施工安

議員質疑蓋大巨蛋不如棒球春訓基地 王惠美卻敢這麼堅持

彰化縣政府規畫在高速公路彰化交流道附近地區特定區內蓋大巨蛋，縣議員許雅琳今天質詢時，認為蓋大巨蛋的後續經營與維護不易，主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。