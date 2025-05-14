中橫復建進度目標拚118年設計發包 工期初估10年

立法院副院長江啟臣長期關心中橫復建進度，爭取經費維護中橫便道安全，今天在梨山台8線83k饗堂路段舉辦現勘，預計民國116年提報環境部環境影響說明書，審定後續報建設計畫，設計發包預計 118年完成，工期初估10年。

江啟臣今天現勘時感謝工程人員的辛勞付出，也拜託公路局相關單位加速中橫復建綜合規畫評估進度，務必全力推動，盡速還給大梨山地區居民一條安全回家的道路。

江啟臣表示，梨山擁有台灣最美麗的高山風景，蘊含豐厚的農特產品，本應是台灣發展高山旅遊、綠色經濟的重要資源，卻因道路中斷導致地方發展受阻。他說中橫公路1960年通車，開通至今已達65年，然而自921大地震導致中橫台8線中斷後，至今也已26年，等於將近4成的時間這條路都無法暢通使用，造成鄉親使用不便，更嚴重耽誤大梨山地區的發展。

江啟臣表示，中橫復建是鄉親長久的希望，過去他在立法院極力爭取，終於在108年啟動可行性研究計畫，111年完成可行性研究，113年獲行政院核定可行性研究，目前正進行綜合規畫。

他說在復建工作完成前，中橫便道(台8臨37線)仍是在地民眾日常使用的道路，為了守護鄉親行車安全，他在103年爭取3年10億、107年又爭取2年4億、112年再爭取約12億，共26億經費強化便道安全。

公路局谷關工務段長饒哲銘指出，中橫復建目前總經費約206億，復建計畫採全線雙向通車規劃，總長22.8公里，預計興建10座橋梁、9座隧道，預計116年提報環境部環境影響說明書，將於審定後續報建設計畫，設計發包預計118年完成，工期初估10年。

江啟臣表示，今天選在台83線83k饗堂路段會勘，該處受到去年11月康芮颱風連日豪雨，側溝損壞雨水入滲，地表逕流及地下水沖刷下邊撥，加上上段邊坡水土保持狀況不佳，導致災害發生，造成地面崩裂，造成通行受阻，讓在地居民聯外道路中斷，陷入孤島慘況。

他說第一時間協調各單位解決問題，更要感謝工程人員的辛苦付出，災害發生後立刻投入修復工作，並分階段完成修復。主體工程目前已趨近完工，總工程經費5000 萬，6月即可全面通車、正常使用。