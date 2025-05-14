社會住宅補不起高房價 中市民代建議中間型住宅與其他機制

全台房價連年上升，台中近6年房價上漲超過五成，政府興建社會住宅，中籤率只有一成多，多數青壯年仍負擔沉重房租。議員建議，可以參考歐洲推動「中間型住宅」，降低購屋門檻，並推動捷運周邊蓋社宅。市府表示，正在研擬草案，後續在公開展覽說明。

台中市議會今天進行都市建設水利業務質詢。國民黨籍議員楊大鋐指出，政府推動社宅守護居住正義，但理想很豐滿、現實很骨感，非經濟弱勢者只能住社宅6年，但台灣大部分的青年6年內幾乎不可能存到頭期款，租屋者持續增加，目前31歲到40歲自購屋比率已降到約25%。

楊大鋐表示，根據內政部統計，台中住宅價格指數從2019年第一季103.59上升到2024年第四季161.47，漲幅55.9%超過全國平均，居住類消費者物價指數則從98.34上升到107.77，也高出全國平均；買房與租屋成本同步上升，青年負擔越來越沉重，近2年的租屋補貼申請數量，台中六都最高。

都市發展局長李正偉表示，台中市興建中與完工社宅數量1萬231戶，已超過中央先前訂下的「地方7000戶」目標，不過仍然供不應求，供需比約為1比10，平均中籤率只有15%左右；此外，社宅都是舉債興建，目前每年利息超過1億元，是不小的財政負擔。

楊大鋐與同黨議員黃佳恬建議，可以參考NGO「OURs都市改革組織」提倡的中間型住宅，這類住宅在歐洲行之有年，以英國為例，政府推出部分性產權社宅，民眾一開始只要支付30%，其他改以租金支付，等到有能力購屋再買下來，讓青年在「租」與「買」之間有過渡方案。

楊大鋐與黃佳恬也表示，可以持續推動TOD（大眾運輸導向型發展），在捷運站周邊導入社宅或中間型住宅，去年都發局就曾表示會研議TOD容積獎勵；都市更新計畫中也要保留一定戶數作為住宅或合作社住宅，也鼓勵居民以合作社模式自建或共同購屋，以成本價銷售。