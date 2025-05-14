彰市府爭取大巨蛋棒球場 議員提議改春訓基地

彰縣議會定期會今天進行縣政質詢，民進黨籍彰化縣議員許雅琳說，縣府提出蓋大巨蛋構想，但室內球場經營不易，為促進彰化縣基層棒球發展，建議可爭取成為棒球春訓基地。

針對議員所提建議，彰化縣長王惠美回應指出，彰化縣仍是最適合興建巨蛋球場的地方，且可促進地方發展。

彰化縣議會第20屆第5次定期會議程安排縣政質詢，民主進步黨彰化縣議員許雅琳指出，縣府提出在彰化交流道附近蓋大巨蛋球場的主張，但她認為大巨蛋經營不容易，租金加上電費，一般的基層棒球隊無法負擔，蓋大巨蛋對基層棒球沒有太大助力。

許雅琳說，她認為彰化縣可爭取成為棒球春訓基地，如果有春訓基地的話，可以強化基層棒球，培育在地人才，規劃讓基層球隊來基地練習及比賽，也可以吸引中華職棒或國外職棒球隊來彰化進行春訓。

許雅琳指出，除了球員會在彰化消費外，來看春訓的球迷也會在地消費，人潮對在地觀光來說會有很大幫助；她認為蓋大巨蛋是面子，推動春訓基地才是裡子。

針對議員提出春訓基地的構想，王惠美仍強調，許多縣市都在爭取設大巨蛋棒球場，但沒有一個縣市像彰化一樣提出具體的地點，彰化人值得更好的生活品質，縣府才會提出蓋大巨蛋的願景，也希望議員支持縣府蓋大巨蛋的構想。