南投中寮柳丁做茶飲 不到50天熱銷15萬杯創千萬商機

南投中寮柳橙種植面積居全縣之冠，名間茶產量則是全台第一，為刺激縣內農產產銷，從名間發跡的連鎖茶飲品牌與中寮果農合作，擴大收購柳橙製成茶飲，上市48天熱銷15萬杯創造千萬商機，更協助果農穩定銷路，提高農產經濟價值。

縣府指出，中寮鄉柳橙種植面積約430公頃，居全縣之冠，年產量達1萬噸，因果香濃郁、甜中帶酸，風味極佳，頗受市場青睞；名間鄉產茶，無論是產量或種植面積都是全台第一，兩者均是縣內重要經濟作物，更因跨域結合提高經濟產值。

知名連鎖茶飲品牌「TEA TOP第一味」從名間發跡，為支持南投在地農特產，近年透過門市推廣的名間青茶，累積使用量已超過10萬台斤，去年更首度嘗試使用中寮柳橙製成柳橙綠、柳橙檸檬綠等系列飲品，因市場反應佳，今年擴大收購。

南投縣農業處今與業者辦理「中寮柳丁宣傳記者會」，該茶飲創辦人楊國珍說，今年直接與中寮果農契作於盛產期收購20公噸柳橙，搭配茉莉綠茶製成柳橙綠系列飲品，上市才48天已熱銷15萬杯，創造高達1000萬元商機，效益驚人。

中寮周姓果農則說，過去柳丁成熟盛產，大多是盤商前來收購，因此果農通常都是交貨給盤商，但現在能直接與手搖飲業者契作合作，收購價不輸盤商，收購量也相對穩定，不僅多了一條銷售管道，更讓柳橙從鮮食水果走向茶飲市場。