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彰化兒童藝術節 6/27起員林演藝廳登場

中央社／ 彰化14日電

彰化兒童藝術節將從6月27日於員林演藝廳登場，今年以「員流．匯」為主題，規劃6大劇團表演、3場工作坊、1場AR特展及1場開幕活動，邀請大小朋友共襄盛舉。

彰化縣文化局今天舉行「彰化兒童藝術節」宣傳記者會，宣布系列活動將於6月27日至8月10日在員林演藝廳登場，縣長王惠美及多名民代與會。

王惠美表示，今年有6大優質劇團為孩子表演，包括移動故事屋演出「乾爹乾媽是神明」、「機器人流浪記：貓咪黃金鄉」，僻室當代親子劇「等一下下再回家」、阿甯咕劇團原創音樂劇「阿甯咕又闖禍了YA～」。

飛人集社劇團將表演光影偶戲「消失—神木下的夢」、光興閣掌中劇團帶來好笑又好玩的掌中戲、紅鼻子馬戲團演出小丑馬戲。

王惠美指出，另外有3場親子工作坊，包含紅鶴姐姐說故事工作坊、雜耍工作坊及「動動身體畫個你」親子工作坊，激發孩子創意與表現力。

縣府並安排1場免費親子AR特展「機器人流浪記之垃圾島的飛行提案」，於員林演藝廳展覽室舉辦；7月5日上午9時員林演藝廳還有1場結合闖關、演出活動。

文化局表示，從今年暑假「彰化兒童藝術節」活動開始，員林演藝廳正式啟用電子票服務制度，開放OPENTIX兩廳院文化生活售票系統電子驗票服務。

員林

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