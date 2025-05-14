投85線平靜橋復建工程 不再遇風災成孤島

南投縣長許淑華13日前往仁愛鄉投85線7K+956平靜橋災後復建工程，聽取工程簡報，並了解都達村及德鹿谷村居民意見，許淑華縣長對於工程進度已達25.98%，進度超前表達肯定，指示工程期間務必確保施工安全，並與工程團隊一同宣誓落實職業安全衛生政策。

許淑華縣長表示，前年卡努颱風重創仁愛鄉，南投縣府第一時間就所有發生災情地區進行搶修，其中最難完成及最沒有廠商有意願進來服務的就是平靜橋災修工程，因為投85線平靜橋工區是沿著峭壁開闢的道路，因此在搶修時就非常辛苦，工程人員必須開著挖土機沿著山壁搶修，進度相當緩慢，還不時中斷，總福營造團隊不畏工程艱難，願意承接這項災後復建工程，使該項工程得以順利設計施工，以解決都達村及德鹿谷村數千居民通行及農產運輸問題。

南投縣議員林庭秝及仁愛鄉長江子信同聲表示，歷次風災只要平靜橋有災情，部落就形同孤島，必須仰賴空投，農產也無法外運，平靜新橋完工後，就有安全的橋樑可以通行，部落居民就不需再擔心路斷造成農產損失了。

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