議員質疑蓋大巨蛋不如棒球春訓基地 王惠美卻敢這麼堅持

彰化縣政府規畫在高速公路彰化交流道附近地區特定區內蓋大巨蛋，縣議員許雅琳今天質詢時，認為蓋大巨蛋的後續經營與維護不易，主張建棒球春訓基地比較符合實際。 縣長王惠美答覆表示，縣府有完善的都市計畫、交通規畫，才敢在這裡規畫大巨蛋。

許雅琳說，縣府重視棒運發展，計畫在彰交特定區蓋大巨蛋，卻有不少民眾提出停車空間、疏散人潮與車潮等問題，依她的看法，大巨蛋使用門檻高，經營不易，以台北大巨蛋為例，一場棒球比賽的租金大概在50到100萬，電費另計，票房還要抽成，大概只有職業賽事或演唱會商業活動能負擔。

許雅琳說，目前有很多縣市都想蓋大巨蛋，包括新北市、桃園市、台中市、彰化縣，但以台北大巨蛋今年共有52場中華職棒的例行賽，這麼多大巨蛋屆時能分到幾場？再以日本北海道札幌巨蛋為例，由於費用太高，火腿隊因此另尋主場，札幌巨蛋爭取不到其他球隊，已經快要變成蚊子館。

許雅琳表示，經營大巨蛋沒有這麼容易，大巨蛋對彰化來說不一定是最合適的選擇，她認為應爭取彰化成為亞洲棒球春訓基地，提供不同類型的球場以及室內練習空間，來滿足球員各種不同的練習、比賽，也可以吸引到中華職棒球隊，甚至國外的職棒球隊來台春訓，帶動彰化的經濟與觀光。

「大巨蛋是面子，春訓基地是裡子」，許雅琳說，蓋一個大巨蛋需要幾百億，但是春訓基地的經費可能不到10分之1，帶來的效益很有可能會比大巨蛋來得多，因此建議縣長審慎思考評估。

王惠美答覆表示，縣府規畫大巨蛋的地點考量到交通停車及疏導路線，除有兩條國道、多條平面道路銜接外，離火車站也很近，還有一條捷運路線，不輸給台北巨蛋，周邊也將有五星級飯店、影城及相關商業區，帶動人潮進來。況且，蓋大巨蛋是採用BOT的方式，不會用到縣庫，可帶動很多工作機會，讓球迷來到彰化消費。