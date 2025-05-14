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台中西屯水污染案件全市第一 議員要求市府強化污染防治

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
民進黨議員林祈烽批評，中市府投入龐大預算改善河川水質，但西屯去年水污染案件高達40件，全市第一，要求市府加強水污染防治。圖／林祈烽提供
民進黨議員林祈烽批評，中市府投入龐大預算改善河川水質，但西屯去年水污染案件高達40件，全市第一，要求市府加強水污染防治。圖／林祈烽提供

台中市府近年斥資32.7億元工程經費推動水環境改善計畫，其中西屯區投入高達11.3億元，包括筏子溪、東大溪、惠來溪、潮洋溪及黎明溝等改善水環境。議員林祈烽批評，市府投入龐大預算改善河川水質，但西屯去年水污染案件高達40件，全市第一，要求市府加強水污染防治。水利局長范世億表示，將加強污水接管改善水質，並跨局處稽查及改善。

林祈烽指出，環保局統計，2024年台中市發生402件河川大排污染案件，其中水污染259件、死魚案143件。市府編列全市最多經費改善西屯的水環境，污染案數卻是全市最高，且目前尚有4成的污染案件無法追查來源，令人氣憤。

林祈烽表示，惠來溪及潮洋溪第二期水環境改善計畫，將投入2億200萬元，但過去一期工程耗資6.22億元，卻因近年建案增加，屢次遭受工程廢水污染，甚至去年有多達5次污染事件來源無法確認。此外，東大溪、黎明溝等工程也分別發生9次與5次污染案件，顯見市府針對河川即時監控與自動連續水質檢測尚須加強。

林祈烽建議，市府應投入更多資源在水污染源的調查及監控設備的升級，並強化跨局處合作機制，避免花費鉅資改善的河川再度遭污染，也呼籲市府落實污染防治措施，找出污染熱區，還給市民乾淨舒適的親水環境。

范世億表示，目前針對大量異樣水質排入會有警示資訊，未來除加強污水接管改善水質，也會找環保局積極處理水汙染與魚類死亡案件，像是稽查不肖業者埋放的暗管杜絕偷排，另交由環保局監測水質及必要裁罰。

范世億說，建案施工時常會抽出地下水排放到區排，但時因過濾不及，導致工程污水污染河川，會再偕同都發局改善。

林祈烽 水質 環保局

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