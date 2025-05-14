梨山賓館60周年 「山那邊‧梨山雲端步道」啟動許願祈福新亮點

參山國家風景區管理處和梨山賓館今天舉辦梨賓60周年感謝活動，推出「山那邊‧梨山雲端步道-許願祈福之旅」，完登梨山地區代表性的3條步道，可拿到完登證明和祝福好運的3山徽章外，梨山賓館還加碼贈送超值住宿優惠券，先攻下3座步道的前600名遊客，可憑券享有一間二人房3500元含早、晚餐的優惠，領取一分專屬的茶葉祝福明信片。

當地旅宿餐飲業者也陸續推出優惠響應，送給到梨山感受祝福的遊客；在海拔將近2000公尺的高山地區，參山國家風景區管理處攜手梨山賓館與台中市政府、福壽山農場共同打造梨山新好運形象，立法院副院長江啟臣今天也到梨山，與梨山居民一同貼上3座分別代表許願、祈福與勇氣完登徽章，正式開啟3條融合自然生態與文化故事的特色步道。

立法院副院長江啟臣表示，梨山很遠但這裡是台中走步道最舒服的地方，只要是梨山重要的時刻，我們一定會跟當地業者、居民同在，期望也有更多遊客能夠上山感受台灣高山獨有的祝福與好運。邀請民眾專程來走訪梨山，感受梨山的好運氣。

只要完成更猛山步道、希利克步道和獵人步道的打卡挑戰，每走完一座山都可以獲得專屬的好運徽章，留下一段在梨山沐浴山林祝福的紀念。參山國家風景區表示，3條步道結合梨山在地特色與文化意象，更能透過步道健行的過程，讓民眾感受大自然的療癒力量，為生活注入新的希望與正能量。未來也將持續推動高山觀光與低碳旅遊，讓更多人走訪梨山、愛上梨山。

梨山賓館董事長顧長城及總經理洪志隆表示，梨山賓館一直把「梨山共好」當成是經營目標，60周年不只是在慶祝飯店生日，希望能更進一步結合梨山在地觀光業者，一起找到更多隱藏的在地秘境美景，分享梨山的好運與祝福給更多來訪的旅客。

梨山賓館副總經理林閔政表示，梨山地區擁有豐富自然生態環境，是理想生活與健康養生的絕妙之地。但地處偏遠、交通不便，許多國人選擇出國旅遊，忽略台灣高山的壯麗之美；為了喚起大眾對國內高山風景的關注，這次特別結合福壽山農場的更猛山步道、梨山的希利克步道，以及環山部落的獵人步道3條經典路線，重現泰雅族獵人古道與祈福聖地的文化記憶。

位於福壽山天池入口旁的更猛山步道，原本便流傳著「環繞天池左三圈、右三圈，願望就能實現」的好運傳說。其中位於天池入口處的「更猛山」，因為象徵著「人生將更加勇猛精進」，早就是到梨山登山健行愛好者心中最愛的秘境之一。

林閔政指出，3條步道分別有著不同的文化意涵，代表許願會實現的更猛山，祝福會降臨的希利克步道，和狩獵必經代表著勇敢的獵人步道，除了獵人步道的大環線難度稍高外，但遊客可以選擇輕鬆健行的小環線，3條步道都是來回一個多小時就能攻克的簡易步道，很適合全家出遊走訪。

梨山新推出的「許願、祈福、勇氣之旅」有對未來美好生活的期許，當地社區與旅宿業者樂觀其成，並響應推出不同的優惠方案，武陵富野、飛燕城堡、屋頂上的天空也表示，只要憑徽章都能享有住宿或餐飲的折扣優惠或兌換小禮物。