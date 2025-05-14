中捷藍線機電工程下月動工 增遠距離異物入侵偵測系統

台中捷運藍線串連山線與海線，機電工程下月動工，土建工程明年動工，預計2034年完工通車。市府指出，藍線參考綠線經驗，新增創新精進設施，其中一項是遠距離軌道異物偵測系統，一旦有異物進入軌道會馬上預警，行控中心可以警急停車。

中捷機電工程由新加坡科技電子公司、法國阿爾斯通運輸公司、台灣中鼎工程公司與韓國現代樂鐵公司共同承攬，法、星、韓3國駐台代表今天受邀到市府，與台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安共同見證簽約儀式。

台中市捷運工程局長蘇瑞文表示，中捷藍線長24.78公里，相當於北捷文湖線，分為8站地下車站與12站高架車站，沿線經過8個行政區、53個里，包含約75萬名居民，將近全市4分之1人口，未來與綠線構成十字軸，達成山海連線。

蘇瑞文指出，藍線工程採取「先機電、後土建」，先招標、施作機電工程，再將相關的專業技術參數移轉給土建做後續建設；土建工程的細部設計與建造分為3個標案，第一標是高架段，已經決標準備後續設計，第二、第三標高架段分別在議價與評選階段，若順利6月全面啟動土木設計，明年中動工。

蘇瑞文說，藍線借鑒綠線經驗，有2項創新精進。綠線曾發生塔吊落軌事件，藍線將增加遠距離異物入侵偵測系統，從80公尺遠的距離偵測50公分長寬高的物體，行控中心收到警報後可以立刻停車；綠線試營運時曾有半永久聯結器斷軸事故，藍線要求將其列為重要零組件，需通過動靜態強度測試。