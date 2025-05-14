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南投擴大推動市場減塑 估年減55萬個塑膠袋

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣環保局去年輔導中興新村3處市場推動自備購物袋，今年再新增南投市公有零售市場、南陽市場2處市場響應參與。記者賴香珊／攝影
南投縣環保局去年輔導中興新村3處市場推動自備購物袋，今年再新增南投市公有零售市場、南陽市場2處市場響應參與。記者賴香珊／攝影

南投縣垃圾堆積嚴重，為從源頭減量減塑，環保局去年輔導中興新村3處市場推動自備購物袋、設置環保袋循環箱，減少約24萬個塑膠袋使用量；今年再新增南投市公有零售市場、南陽市場2處市場響應，估能擴大減少達55萬個塑膠袋。

環保局指出，南投無焚化爐，垃圾堆積嚴重，為此加強轄內垃圾從源頭減量，同時響應減政策，去年6月輔導中興新村第一、第三及光明市場3處市場約300個攤商不主動提供塑膠袋，更於出入口設置環保袋循環箱，供民眾免費索取及捐贈。

經統計去年中興新村3處市場執行成效，半年內成功減少約24萬個塑膠袋使用量，效益不錯；該局今年擴大推動傳統市場減塑，再新增南投市公有零售市場、南陽市場2處市場響應，本月起祭出集點贈禮活動，鼓勵民眾自備購物袋採買。

環保局長李易書說，自備購物袋其實不難，但對環境影響深遠，近兩年來已完成輔導5處市場，串聯超過500家攤商響應參與減塑，不主動提供購物用塑膠袋，預估將能減少達55萬個塑膠袋，等於減少約1公噸垃圾、超過2公噸碳排放量。

為了提高消費者配合減塑的意願，環保局結合中興新村第一、第三、光明及南投市公有零售、南陽等5處市場，本月起辦理「自備購物袋集點送好禮」活動，10月底前自備購物袋至合作攤商消費滿200元可獲1點，每攤單次消費最多6點。

環保局表示，民眾只要集滿6點就可兌換精美宣導品，累積12點可領取超商100元禮物卡，但數量有限，換完為止，之後將持續擴大推動減塑市場規模，也呼籲民眾響應環保一起從日常生活做起，自備購物袋、環保杯及餐具用行動愛護地球。

南投縣環保局去年輔導中興新村3處市場推動自備購物袋，今年再新增南投市公有零售市場、南陽市場2處市場響應參與。記者賴香珊／攝影
南投縣環保局去年輔導中興新村3處市場推動自備購物袋，今年再新增南投市公有零售市場、南陽市場2處市場響應參與。記者賴香珊／攝影
南投縣環保局去年輔導中興新村3處市場推動自備購物袋，今年再新增南投市公有零售市場、南陽市場2處市場響應參與。記者賴香珊／攝影
南投縣環保局去年輔導中興新村3處市場推動自備購物袋，今年再新增南投市公有零售市場、南陽市場2處市場響應參與。記者賴香珊／攝影
南投縣環保局去年輔導中興新村3處市場推動自備購物袋，今年再新增南投市公有零售市場、南陽市場2處市場響應參與。記者賴香珊／攝影
南投縣環保局去年輔導中興新村3處市場推動自備購物袋，今年再新增南投市公有零售市場、南陽市場2處市場響應參與。記者賴香珊／攝影

塑膠袋 環保局長

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