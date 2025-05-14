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台中綠空廊道全線通車 議員批吹噓「車道不連貫」

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
民進黨多位議員指出，台中市府今年3月大動作宣傳綠空廊道全線通車，但一騎到台中火車站就出現阻礙，不僅路線標示不清，車道不連貫，根本不能算全線通車。記者余采瀅／攝影
民進黨多位議員指出，台中市府今年3月大動作宣傳綠空廊道全線通車，但一騎到台中火車站就出現阻礙，不僅路線標示不清，車道不連貫，根本不能算全線通車。記者余采瀅／攝影

台中綠空廊道全長21.7公里，為台中最長自行車廊道，民進黨多位議員今指出，台中市府今年3月大動作宣傳綠空廊道全線通車，但一騎到台中火車站就出現阻礙，不僅路線標示不清，車道不連貫，根本不能算全線通車，要求建設局長騎行體驗，實地了解狀況，並盡快改善。

建設局長陳大田表示，將會優化綠空廊道，包括指引系統，並全線串聯自行車道。

台中市府為活化鐵路高架化後舊有鐵道空間，推動「綠空廊道計畫」，綠空廊道自豐原站一路往南串聯至大慶站，途中跨越豐原、潭子、北屯、東區、中區、南區6個行政區，10個站點，總長21.7公里，超越東豐及后豐自行車綠廊，成為台中最長的綠色廊道，今年1月潭子區台74線橋下自行車跨橋工程完工，綠空廊道全線通車，提供民眾安全、順暢的綠色休閒環境。

議員黃守達今在議會質詢指出，綠空廊道南北段銜接就在台中火車站，但火車站周遭的自行車道既沒有銜接，也缺乏連貫，「怎麼能算全線通車？」如果騎乘進入火車站體，按照鐵道文化園區規範也必須要牽引不能騎乘，不符民眾對全線通車的期待。

黃守達質疑，台中車站周遭自行車道銜接缺乏指引，騎士接近火車站時往往無所適從，不知如何騎行，且由北往南騎乘，在復興路四段的大智北路的路段會遇到橫亙的車阻；如果是由南往北騎乘，在台中路口就會遇到被迫騎上馬路的窘境。

黃守達批評，市府要吹噓全線通車，至少也要有實質的通行效果，不然民眾一體驗就破功。

議員謝志忠說，他昨騎自行車體驗後，發現進入各車站站體卻沒明確指引標示，容易讓民眾無所適從，顯示市府在細節規劃上還有很大的改善空間，要求火車周遭的自行車道應重新規劃，整個綠空廊道也須優化，提升人車通行安全。

火車站 自行車 車道

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