中捷藍線啟動！盧秀燕蔣萬安同台「姊姊做事弟弟幫忙」

台中捷運藍線機電工程下個月動工，台中市府今天舉辦簽約儀式，市長盧秀燕邀請台北市長蔣萬安參加，感謝北市的協助，她與蔣情同姊弟，「姊姊做事，弟弟一定要幫忙」；蔣也表示，姊姊說的話，弟弟全力以赴，不只捷運，未來可以在更多領域深化合作。

盧秀燕、蔣萬安今天上午共同現身市政大樓，簽約儀式中多次「咬耳朵」，互動密切。盧說，中捷藍線機電工程標案由法國、新加坡、韓國與台灣團隊4國合作，將攜手打造台中最重要的捷運線，串聯台中市中心到台中港，未來中捷七線齊發，不只是台中，會是整個中部地區的交通網絡。

盧秀燕表示，中捷工程和台北市府關係密切，綠線就是由北市府代為興建，中市府今年成立捷運工程局，獨立興建藍線與接下來其他線路，仍會持續向北市府學習諮詢；感謝蔣萬安對中捷的關心與協助，姊姊做事，弟弟一定要幫忙，姊弟同心完成建設。

蔣萬安說，台北市的捷運興建經驗不只是台北的資產，是全台的資源，兩市的捷運經驗既象徵城市之間的發展與跨域合作，未來也可以在更多領域深化交流；他與盧秀燕情同姊弟，姊姊說的話，弟弟全力以赴，沒有第二句話，今天不做，明天就會後悔。

盧秀燕補充，藍線機電工程開工還有一個重要意義，就是與其他國家團隊的跨國合作。目前全世界面對美國關稅問題，都希望擴大對美以外的經貿往來，降低高關稅損害；今天法、新、韓3國駐外大使親自代表國家見證，盼藉由這個成功經驗，持續加強與其他國家的合作，包括歐洲與亞洲。