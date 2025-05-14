打「大使牌」綠批盧秀燕政治野心 藍讚外交敲門磚

台中市去年的購物節，市長盧秀燕與新加坡、日本及比利時三國使節拍宣傳廣告；今天中捷藍線機電標動工典禮，盧市長再邀新加坡、法國、韓國等三國大使出席簽約儀式；盧秀燕打「大使牌」，民進黨議員批「別有用意」；國民黨議員認為大使幫忙行銷台中，有「長尾效應。」

有民眾昨在台中知名的一中商圈捕獲野生市長盧秀燕，與韓國駐台北韓國代表部代表李殷鎬白天逛一中大街，停在韓食料理店前，盧市長看菜單，好奇問什麼是「搖搖飯盒？」李代表解釋並作勢捏飯團，盧才「喔」的一聲，表示了解。盧秀燕安排韓國代表逛一中街，這是日韓旅客最愛來的台中景點之一，藉以行銷台中。

盧市府三天兩頭有外國商團、駐台使節拜訪，市府循例安排到台中知名特餐廳吃美食，今年二月盧秀燕訪日本名古屋，有趣的是在場見證的日本全國日台議員友好協議會會長藤田和秀拿出手機中先前訪台的照片與盧分享，特別強調喜歡台中知名火鍋「台灣陳沙茶」美味的鍋物與風趣的老闆，令他念念不忘，有朋友到台中，總不忘推薦。

盧市府近年大型活動購物節到今天的捷運工程簽約儀式， 打「大使牌」大作宣傳，民進黨議員陳俞融、陳淑華等人批評，去年購物節參加抽獎的外籍人士只有2784人、登錄金額43255萬，僅佔總消費登錄金額的0.12%，平均⼀位外籍旅客消費1.54萬元，痛批只為了宣傳市長盧秀燕，質疑「大使牌」效益。

同黨議員黃守達直言，捷運藍線機電工程動工，盧市長猛作個人面子工程，機電工程簽約儀式還複製購物節的模式，找新加坡、法、韓三國大使出席，這次更加碼拉台北市長蔣萬安來站台，試圖營造國民黨「共主形象」，他認為「政治野心昭然若揭。」