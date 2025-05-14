安寧病房傳出悠揚樂音和歌聲 林增連慈善基金會獻愛

中國醫藥大學附設醫院安寧病房昨天傳出悠揚的樂音與動人歌聲，撫慰了院內安寧病人及家屬。原來，這是林增連慈善基金會昨天結合音樂家及企業家，特地前往舉辦「相信希望相信愛」慈善音樂會，他們奉獻愛心，並希望透過音樂的真、善、美，為安寧病房帶來生命堅韌的力量，讓患者和家屬都能勇敢面對困難與挑戰。

林增連慈善基金會董事長林嘉琪此次號召前往演出的有女高音楊令璿、六甲村實業負責人洪士超、爵士鋼琴老師張敏魂及吉他手林育民，他們連袂賣力演出。溫馨的音樂時光中，林嘉琪還為患者與家屬獻上花朵。

護理部督導林菁玉說，今日特別邀請病友周女士一家參與活動，她的兒女平日悉心陪伴，小女兒同時也是本院血液腫瘤科的護理師，也曾於安寧病房服務過。她選擇讓母親在生命最後階段，回到這個熟悉且信任的環境，盼望母親能感受到滿滿的愛與陪伴。小女兒也親手製作相框表達對媽媽深切的愛與感謝，並邀請音樂家為媽媽獻唱，讓媽媽獲得心靈上的平靜。

醫院副院長楊麗慧說，五月是充滿溫情與感恩的月份，安寧病房特別規畫「影像與話語擁抱父母親」活動，透過播放歷年音樂會片段，讓大家一同回顧過往感動，再次感受音樂所帶來的美好。她特別感謝林增連慈善基金會和音樂家們連續3年到院奉獻愛心，用音樂為安寧病房注入溫暖力量。