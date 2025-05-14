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彰化交流道特定區新都心 規畫蓋大巨蛋

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
彰化縣府昨送彰化交流道特定區第四次通盤檢討案，報內政部都委會， 內有大巨蛋等重大建設。圖／彰化縣政府提供
彰化縣府昨送彰化交流道特定區第四次通盤檢討案，報內政部都委會， 內有大巨蛋等重大建設。圖／彰化縣政府提供

高速公路彰化交流道特定區第四次通盤檢討案，地方期盼50年，縣府昨呈報內政部都委會，縣長王惠美表示，區內1400公頃農地將逐步轉型，透過區段徵收打造「彰化信義區」規畫大巨蛋等指標建設，盼立委不分黨派爭取中央核定。

縣府建設處指出，高速公路彰化交流道特定區1977年就由前台灣省政府擬定，預定地72%、達1400餘公頃被畫為農業區，未發揮交流道區位優勢，更限制彰化都市發展。

縣府2022年啟動都市計畫程序，透過都市規畫、產業面及重大公共建設，將1400餘公頃農業區解編，逐步轉型，打造彰化新都心，最近縣府都審會通過。

縣長王惠美指出，縣府提出的「三編五區」解編策略，第一期開發「洋仔厝排水北側」及「大埔截水溝堤岸道路兩側」共170公頃，包括大巨蛋、新縣政中心、新總圖書館、萬坪公園等重大設施。

王惠美說，彰化是百萬人口大縣，但受到台中磁吸效應，人口漸流失，彰交特定區是彰化脫胎換骨最好機會，打造「彰化信義計畫區」帶動人口紅利及拓展區域發展，盼立委不分黨派，一棒接一棒，全力爭取中央早日審議通過，未來和美、員林、北斗交流道都可因地制宜開發。

王惠美表示，其他縣市還在討論大巨蛋，彰化已規畫好大巨蛋體育園區，只要內政部都委會一核定，就啟動招商。

區段徵收 圖書館 大巨蛋 王惠美 都市計畫 高速公路

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