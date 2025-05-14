台中市政路延伸二標 會勘解決民宅出入問題

台中西屯區「市政路延伸工程」第一階段工業區一路至安和路，5月26日將通車，民進黨市議員陳淑華指出，第二標施工中，但道路中斷民宅、農地出入，有人得繞路1、2公里回家，開路反而不便。建設局表示，已會同住戶及地主確認位置及調整設計。

「市政路延伸工程」全長近2公里，寬達60公尺，總經費約76億元。第一標工程已完工，工業區一路至安和路全長750公尺，5月26日通車；第二標安和路至環中路，全長1.2公里，去年元月動工，預計2026年底完工，通車後尖峰時刻可節省行車15分鐘。

陳淑華指出，地方期盼2、30年的市政路延伸，第二標在高速公路、高鐵、筏子溪交會處，介面最複雜，也影響周邊居民、農地最大，有的民宅出入中斷，甚至要繞路1、2公里遠，她要求市府提補救方案。

陳淑華說，居民與里長反映，第二標路段包括民宅高差、出入、排水；另農路、農機具出入有問題，市府務必趁施工期解決，一次到位，才不會造成民眾不便。她建議，例如高鐵下的便道應貫穿到南屯，可一勞永逸解決民宅出入，另周邊水利問題，也應併同施工設計。

建設局表示，市政路延伸工程第二標安和路至環中路，沿線原有道路、國道旁、高鐵橋下通路及住戶排水，皆已納入設計考量，並保留原有進出通行功能。此外，民宅與未來道路高差，建設局已會同沿線住戶及地主逐戶現勘確認位置及高層落差調整道路配置，以利民房進出，解決道路開闢後致中斷情形。