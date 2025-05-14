聽新聞
0:00 / 0:00

台中市政路延伸二標 會勘解決民宅出入問題

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
台中市西屯區市政路延伸工程，第一標工業區一路至安和路，5月26日將通車。記者陳秋雲／攝影
台中市西屯區市政路延伸工程，第一標工業區一路至安和路，5月26日將通車。記者陳秋雲／攝影

台中西屯區「市政路延伸工程」第一階段工業區一路至安和路，5月26日將通車，民進黨市議員陳淑華指出，第二標施工中，但道路中斷民宅、農地出入，有人得繞路1、2公里回家，開路反而不便。建設局表示，已會同住戶及地主確認位置及調整設計。

「市政路延伸工程」全長近2公里，寬達60公尺，總經費約76億元。第一標工程已完工，工業區一路至安和路全長750公尺，5月26日通車；第二標安和路至環中路，全長1.2公里，去年元月動工，預計2026年底完工，通車後尖峰時刻可節省行車15分鐘。

陳淑華指出，地方期盼2、30年的市政路延伸，第二標在高速公路、高鐵、筏子溪交會處，介面最複雜，也影響周邊居民、農地最大，有的民宅出入中斷，甚至要繞路1、2公里遠，她要求市府提補救方案。

陳淑華說，居民與里長反映，第二標路段包括民宅高差、出入、排水；另農路、農機具出入有問題，市府務必趁施工期解決，一次到位，才不會造成民眾不便。她建議，例如高鐵下的便道應貫穿到南屯，可一勞永逸解決民宅出入，另周邊水利問題，也應併同施工設計。

建設局表示，市政路延伸工程第二標安和路至環中路，沿線原有道路、國道旁、高鐵橋下通路及住戶排水，皆已納入設計考量，並保留原有進出通行功能。此外，民宅與未來道路高差，建設局已會同沿線住戶及地主逐戶現勘確認位置及高層落差調整道路配置，以利民房進出，解決道路開闢後致中斷情形。

延伸閱讀

台中最貴的市政路施工阻斷民眾回家路？市府：已完成補救

高鐵延伸宜蘭縣府拋「高台鐵共構」 交通部坦言有3問題

高鐵延伸宜蘭爭議不休 縣府拋「高台鐵共構路廊」鐵路高架化

台中警力不足竊盜增 警局：向中央反映優先擴編太平分局

相關新聞

中捷藍線機電標今簽約 盧秀燕、蔣萬安同框

台中捷運藍線機電工程決標，市府今舉行簽約儀式。市長盧秀燕邀台北市長蔣萬安與新加坡、法國、韓國等3國大使出席簽約儀式，盧秀...

中市貼警訊阻上當 無卡分期店家糾紛減少

「無卡分期」消費糾紛多，台中市府首創針對屢遭投訴業者張貼消費警訊30天。法制局長李善植說，實施半年，被鎖定的美容、交友業...

台中市政路延伸二標 會勘解決民宅出入問題

台中西屯區「市政路延伸工程」第一階段工業區一路至安和路，5月26日將通車，民進黨市議員陳淑華指出，第二標施工中，但道路中...

彰化交流道特定區新都心 規畫蓋大巨蛋

高速公路彰化交流道特定區第四次通盤檢討案，地方期盼50年，縣府昨呈報內政部都委會，縣長王惠美表示，區內1400公頃農地將...

祭7萬高薪招募研發工程師 彰化在地企業盼留人才

很多年輕人都嚮往高科技的高薪工作，不過，以避震器代工起家的彰化在地企業—BC台灣柏釧企業股份有限公司，卻以高達月薪7萬元...

河道人行道好窄公部門不能拓寛？ 中市府透露這原因…

台中市區內許多河道人行道因為早期規劃不佳，現況狹窄難行，部分路段甚至完全沒有人行道，市議員指出，許多河道旁人行道明明可透...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。