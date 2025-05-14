聽新聞
0:00 / 0:00

中捷藍線機電標今簽約 盧秀燕、蔣萬安同框

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
台中市盧秀燕昨表示，台北市長蔣萬安與新加坡、法國、韓國等國大使今天都會出席台中捷運藍線機電工程簽約儀式，見證歷史性的一刻。記者余采瀅／攝影
台中市盧秀燕昨表示，台北市長蔣萬安與新加坡、法國、韓國等國大使今天都會出席台中捷運藍線機電工程簽約儀式，見證歷史性的一刻。記者余采瀅／攝影

台中捷運藍線機電工程決標，市府今舉行簽約儀式。市長盧秀燕邀台北市長蔣萬安與新加坡、法國、韓國等3國大使出席簽約儀式，盧秀燕說「典禮簡單隆重」，綠營議員指盧營造「共主」形象，藍則認為首都市長及3國大使與捷運有淵源，同框合理。

「BM01標機電系統暨機廠與主變電站統包工程」是台中捷運藍線首項工程標，工程已決標，由新加坡科技電子有限公司、法商阿爾斯通運輸股份有限公司、中鼎工程股份有限公司及韓商現代樂鐵股份有限公司跨國共同承攬，市府大動作宣示第二條捷運下個月動工，期待2034年通車。

盧秀燕指出，台中捷運綠線已完工，當時台中市府沒經驗，委由台北市政府代為興建；捷運藍線規畫及發包過程則請台北市府擔任顧問，現在開花結果，下個月就要動工，因此特邀市長蔣萬安代表台北市府擔任見證人。

盧秀燕說，捷運藍線是台中最重要的一條捷運，也稱台灣大道線，全線機電標與維修機廠已發包，由台灣、新加坡、法、韓國等跨國團隊得標，台灣多條捷運都由此團隊承攬，相當有經驗，法、韓、新加坡等3國政府重視簽約，3國大使也會出席典禮。

民進黨議員黃守達表示，捷運藍線好不容易終於要動工，盧市長不做實事，卻猛作個人面子工程。機電工程簽約儀式還複製購物節的模式，找新加坡、法、韓3國大使出席，這次更加碼拉蔣萬安來站台，試圖營造國民黨「共主形象」，他認為「政治野心昭然若揭。」

國民黨議員楊大鋐則說，台中捷運藍線對市民相當重要，市府隆重舉辦機電標簽約，象徵達成階段里程碑，也藉此讓市民檢視藍線的進度；台北市長蔣萬安與三國使節與捷運藍線都有淵源，受邀出席合理，不必有過度政治想像。

捷運藍線全長24.78公里，西起台中港，沿台灣大道串聯沙鹿火車站、市政府、台中火車站，東至新建國市場，共計20個站體。

台中捷運 盧秀燕 蔣萬安

延伸閱讀

傳盧秀燕大罷免投票前表態選黨魁 黃健豪：不可能

盧秀燕選不選黨主席？黃健豪：罷免投票前不適合表態

台中捷運藍線首項機電工程標明簽約 盧秀燕：蔣萬安將出席

我選手我驕傲！世壯運倒數蔣萬安秀選手證 網敲碗拿雙金

相關新聞

中捷藍線機電標今簽約 盧秀燕、蔣萬安同框

台中捷運藍線機電工程決標，市府今舉行簽約儀式。市長盧秀燕邀台北市長蔣萬安與新加坡、法國、韓國等3國大使出席簽約儀式，盧秀...

中市貼警訊阻上當 無卡分期店家糾紛減少

「無卡分期」消費糾紛多，台中市府首創針對屢遭投訴業者張貼消費警訊30天。法制局長李善植說，實施半年，被鎖定的美容、交友業...

台中市政路延伸二標 會勘解決民宅出入問題

台中西屯區「市政路延伸工程」第一階段工業區一路至安和路，5月26日將通車，民進黨市議員陳淑華指出，第二標施工中，但道路中...

彰化交流道特定區新都心 規畫蓋大巨蛋

高速公路彰化交流道特定區第四次通盤檢討案，地方期盼50年，縣府昨呈報內政部都委會，縣長王惠美表示，區內1400公頃農地將...

祭7萬高薪招募研發工程師 彰化在地企業盼留人才

很多年輕人都嚮往高科技的高薪工作，不過，以避震器代工起家的彰化在地企業—BC台灣柏釧企業股份有限公司，卻以高達月薪7萬元...

河道人行道好窄公部門不能拓寛？ 中市府透露這原因…

台中市區內許多河道人行道因為早期規劃不佳，現況狹窄難行，部分路段甚至完全沒有人行道，市議員指出，許多河道旁人行道明明可透...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。