中捷藍線機電標今簽約 盧秀燕、蔣萬安同框

台中捷運藍線機電工程決標，市府今舉行簽約儀式。市長盧秀燕邀台北市長蔣萬安與新加坡、法國、韓國等3國大使出席簽約儀式，盧秀燕說「典禮簡單隆重」，綠營議員指盧營造「共主」形象，藍則認為首都市長及3國大使與捷運有淵源，同框合理。

「BM01標機電系統暨機廠與主變電站統包工程」是台中捷運藍線首項工程標，工程已決標，由新加坡科技電子有限公司、法商阿爾斯通運輸股份有限公司、中鼎工程股份有限公司及韓商現代樂鐵股份有限公司跨國共同承攬，市府大動作宣示第二條捷運下個月動工，期待2034年通車。

盧秀燕指出，台中捷運綠線已完工，當時台中市府沒經驗，委由台北市政府代為興建；捷運藍線規畫及發包過程則請台北市府擔任顧問，現在開花結果，下個月就要動工，因此特邀市長蔣萬安代表台北市府擔任見證人。

盧秀燕說，捷運藍線是台中最重要的一條捷運，也稱台灣大道線，全線機電標與維修機廠已發包，由台灣、新加坡、法、韓國等跨國團隊得標，台灣多條捷運都由此團隊承攬，相當有經驗，法、韓、新加坡等3國政府重視簽約，3國大使也會出席典禮。

民進黨議員黃守達表示，捷運藍線好不容易終於要動工，盧市長不做實事，卻猛作個人面子工程。機電工程簽約儀式還複製購物節的模式，找新加坡、法、韓3國大使出席，這次更加碼拉蔣萬安來站台，試圖營造國民黨「共主形象」，他認為「政治野心昭然若揭。」

國民黨議員楊大鋐則說，台中捷運藍線對市民相當重要，市府隆重舉辦機電標簽約，象徵達成階段里程碑，也藉此讓市民檢視藍線的進度；台北市長蔣萬安與三國使節與捷運藍線都有淵源，受邀出席合理，不必有過度政治想像。

捷運藍線全長24.78公里，西起台中港，沿台灣大道串聯沙鹿火車站、市政府、台中火車站，東至新建國市場，共計20個站體。