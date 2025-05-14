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中市貼警訊阻上當 無卡分期店家糾紛減少

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
「無卡分期」消費糾紛多，台中市府修正消費者保護自治條例，法制局長李善植說，屢遭投訴的業者，將登門張貼消費警訊30天。圖／中市法制局提供
「無卡分期」消費糾紛多，台中市府修正消費者保護自治條例，法制局長李善植說，屢遭投訴的業者，將登門張貼消費警訊30天。圖／中市法制局提供

「無卡分期」消費糾紛多，台中市府首創針對屢遭投訴業者張貼消費警訊30天。法制局長李善植說，實施半年，被鎖定的美容、交友業者申訴案分別降3成、7成。中市府建議中央制定專法，金管會已宣布，最快8月將12家資融公司納入金融消保法管理。

中部多校大學生被誘騙申辦「無卡分期」購買3C產品，法制局統計，資融分期申訴案去年達400件，申訴人年齡介於18至24歲，比率高達3成。

李善植說，民法規定18歲即成年，無須父母同意，就可申辦無卡分期消費，多數資融公司對申請人經濟狀況審核寬鬆，核撥無金額上限。但消費者多為學生，社會歷練不足，又隱瞞簽約事實，直到被催繳家長才得知，部分金額高達十多萬元。

台中市去年修正消費者保護自治條例，10月上路，納管無卡分期、先買後付款等交易模式，規定業者提供無卡分期前，須明確告知消費者付款利率、期數、總金額及違約金等，業者若屢次違反且逾期未改善，市府將在店家門口公告消費警訊。

市府表示，業者若拒絕、規避或遮蔽警訊、撕毀公告，可處3萬至10萬元罰鍰；法規上路半年來，各鎖定2家美容業者、交友業者，業者申訴案減少7件與21件，降幅達37%、75%。

中市府多次呼籲中央制定專法，對資融業者提供無卡分期交易模式予以管制，以維護金融秩序及消費者權益。金管會4月22日已宣布，最快8月將12家資融業者納入金融消費者保護法管理。

台中市長盧秀燕說，店家以脅迫、誘騙方式，使民眾簽署無卡分期，法制局近年接獲多起申訴，店家獲利高，根本罰不怕，中市首創張貼警訊公告，產生嚇阻作用，保護消費者權益。

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