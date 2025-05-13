祭7萬高薪招募研發工程師 彰化在地企業盼留人才

很多年輕人都嚮往高科技的高薪工作，不過，以避震器代工起家的彰化在地企業—BC台灣柏釧企業股份有限公司，卻以高達月薪7萬元的研發工程師職缺，成為中部少見的高薪機械職位，董事長黃錦章說，這是企業對地方人才的承諾。

彰化縣平均勞工薪資長期在各縣市掉車尾，主要是彰化縣以傳統產業多，無法像高科技行業給高薪資，造成彰化縣年輕人北漂，留不住人才。不過，BC台灣柏釧企業股份有限公司卻祭出月薪7萬元聘雇研發工程師，即受到矚目與肯定。

創立於1999年的台灣柏釧公司，是從車庫起家的在地品牌，早年專注於避震器代工，憑藉穩定品質與高度彈性，成為多家國際知名品牌的指定合作對象。2004年，柏釧正式推出自有品牌「BC」，並於同年成功進軍全球市場，如今產品遍及美國、日本、泰國、新加坡、馬來西亞等地，外銷比重高達95%，為台灣車改產業注入全新品牌能量。

BC台灣柏釧企業董事長黃錦章表示，柏釧的願景是讓全球在談論改裝車時，不只想到日本或德國，也能想到彰化，這次徵才不只是擴編，更是企業對地方人才的承諾，讓留鄉工作也能有高收入、有成長空間，還能參與國際市場競爭。