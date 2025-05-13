快訊

美中關稅戰暫停火！陸國務院正式公告 明起對美加徵關稅降至10%

台積電缺席 台指期夜盤21時30分上漲百點

中職／真的贏了…悍將險勝雄鷹中止6連敗 終於打下5月第1勝

聽新聞
0:00 / 0:00

祭7萬高薪招募研發工程師 彰化在地企業盼留人才

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
位於彰化市彰南路六段的彰化在地企業—BC台灣柏釧企業股份有限公司，以高達月薪7萬元的研發工程師職缺。圖／台灣柏釧提供
位於彰化市彰南路六段的彰化在地企業—BC台灣柏釧企業股份有限公司，以高達月薪7萬元的研發工程師職缺。圖／台灣柏釧提供

很多年輕人都嚮往高科技的高薪工作，不過，以避震器代工起家的彰化在地企業—BC台灣柏釧企業股份有限公司，卻以高達月薪7萬元的研發工程師職缺，成為中部少見的高薪機械職位，董事長黃錦章說，這是企業對地方人才的承諾。

彰化縣平均勞工薪資長期在各縣市掉車尾，主要是彰化縣以傳統產業多，無法像高科技行業給高薪資，造成彰化縣年輕人北漂，留不住人才。不過，BC台灣柏釧企業股份有限公司卻祭出月薪7萬元聘雇研發工程師，即受到矚目與肯定。

創立於1999年的台灣柏釧公司，是從車庫起家的在地品牌，早年專注於避震器代工，憑藉穩定品質與高度彈性，成為多家國際知名品牌的指定合作對象。2004年，柏釧正式推出自有品牌「BC」，並於同年成功進軍全球市場，如今產品遍及美國、日本、泰國、新加坡、馬來西亞等地，外銷比重高達95%，為台灣車改產業注入全新品牌能量。

BC台灣柏釧企業董事長黃錦章表示，柏釧的願景是讓全球在談論改裝車時，不只想到日本或德國，也能想到彰化，這次徵才不只是擴編，更是企業對地方人才的承諾，讓留鄉工作也能有高收入、有成長空間，還能參與國際市場競爭。

BC台灣柏釧表示，此次以7萬元高薪招募研發工程師：除需熟悉AutoCAD 2D、SolidWorks繪圖軟體外，更重視實地操作與技術整合能力，包括藍圖設計、拆裝測試、結構優化與現場量測。應徵者需具備機械設計思維與獨立解決問題能力，面試當天將安排實際繪圖與測試作業，以能力取才。

位於彰化市彰南路六段的彰化在地企業—BC台灣柏釧企業股份有限公司，以高達月薪7萬元的研發工程師職缺。圖／台灣柏釧提供
位於彰化市彰南路六段的彰化在地企業—BC台灣柏釧企業股份有限公司，以高達月薪7萬元的研發工程師職缺。圖／台灣柏釧提供
位於彰化市彰南路六段的彰化在地企業—BC台灣柏釧企業股份有限公司，以高達月薪7萬元的研發工程師職缺。圖／台灣柏釧提供
位於彰化市彰南路六段的彰化在地企業—BC台灣柏釧企業股份有限公司，以高達月薪7萬元的研發工程師職缺。圖／台灣柏釧提供

品牌 高薪

延伸閱讀

大罷免二階連署門檻沒過關 謝衣鳯：謝謝彰化縣民支持

差7588份！罷免謝衣鳯未達二階連署門檻 彰化罷團宣布不送件

彰化福興果園現馬陸大軍 梅雨季大雨前後較常見

地震前兆？彰化驚現馬陸大軍 專家稱不見得有關

相關新聞

祭7萬高薪招募研發工程師 彰化在地企業盼留人才

很多年輕人都嚮往高科技的高薪工作，不過，以避震器代工起家的彰化在地企業—BC台灣柏釧企業股份有限公司，卻以高達月薪7萬元...

河道人行道好窄公部門不能拓寛？ 中市府透露這原因…

台中市區內許多河道人行道因為早期規劃不佳，現況狹窄難行，部分路段甚至完全沒有人行道，市議員指出，許多河道旁人行道明明可透...

台中北區另闢「菜市仔公園」 地方敲碗解決車位荒

台中市北區中央市場即將改建，市府規劃商場、社會住宅，還有一處「菜市仔」公園預定地。市議員陳政顯強調，此處公園應該兼具停車...

台中路燈明年底全數汰舊換新 一年省電8千萬度

台中市建設局啟動「台中市PFI節能路燈換裝暨維護計畫」，並導入民間融資參與公共建設的採購模式。到2026年底，預計汰換全...

台中最貴的市政路施工阻斷民眾回家路？市府：已完成補救

台中市「市政路延伸工程」第一階段從工業區一路至安和路，5月26日將通車，民進黨市議員陳淑華指出，二標施工中，但部分中斷民...

百歲人瑞教包粽子 國小童：十指靈活一點都不像100歲

再過半個月是端午節，華山基金會安排兩名百歲人瑞教仁豐國小學童包粽子，志工先備料，長者示範摺粽葉、填米放料到綁粽繩，小朋友...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。