河道人行道好窄公部門不能拓寛？ 中市府透露這原因…
台中市區內許多河道人行道因為早期規劃不佳，現況狹窄難行，部分路段甚至完全沒有人行道，市議員指出，許多河道旁人行道明明可透過往河道內延伸拓寬，市府卻表示工法不符規定而無法進行，質疑為何民間能市府卻不能？市府回應，延伸工程必須仰賴廠商認養或市府自籌經費施作，未來會改善。
議員陳文政舉例指出，麻園頭溪旁的華美西街人行道狹窄且有大量電箱阻礙通行，柳川旁的柳陽東街則有部分路段甚至沒有設置人行道。他曾建議市府透過向河道內延伸的方式拓寬，但建設局卻表示非管轄範圍或不符工法規定，無法施作，讓他相當疑惑。
他指出，實際上民間建商透過認養方式，在河道內施作美化及人行道延伸工程，這些工程經市府輔導並順利完成，效果良好。陳文政質疑「民間可以做到的，市府為什麼不行？」市府在推動是否過於保守？
建設局長陳大田解釋，民間認養的景觀提升計畫確實經市府輔導達成，但中央推動的行人提升計畫及前瞻計畫無法補助此類延伸工程，必須仰賴市府或認養廠商自籌經費施作。他承諾會仔細檢視市民需求，只要預算許可，將持續投入改善。
陳文政肯定建設局這幾年在人行道工程上的努力，但強調，市府應在公共建設上更積極承擔責任，秉持「一次到位」精神，避免讓民間業者承受過多責任，也不要流於表面修繕，浪費預算。
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