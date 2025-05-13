台中北區另闢「菜市仔公園」 地方敲碗解決車位荒

台中市北區中央市場即將改建，市府規劃商場、社會住宅，還有一處「菜市仔」公園預定地。市議員陳政顯強調，此處公園應該兼具停車空間，否則讓周邊交通壓力更大。

陳政顯指出，以北區稅務新村為例，鄰近區域嚴重缺少停車空間，當初他爭取興建地下停車場、又能保有公園綠地，先以簡易綠美化提供市民休閒綠地，停車場規劃施工完成後，地面上再建設完整的公園，一舉兩得。

如今中央市場的公園用地更大，陳政顯表示，地方希望可以藉此提供更多停車位，疏解車位荒。陳政顯強調，若沒有超前部署停車空間，大型公共設施會造成更嚴重的交通壓力。

建設局長陳大田表示，「菜市仔」公園預定地是北區難得的鬧區綠地，當地停車位一席難求，未來還有菜市場、社宅，市府會跨局處妥善規畫，善用設施。

除停車需求，陳政顯也建議兼顧「毛小孩」使用權。現在寵物早已是家庭重要的一員，許多公園因為設施不足，讓帶狗散步的市民難以親近。未來大型公園的設計，應優先預留大小適中的寵物活動空間，讓人與動物都能安心共享空間。

陳大田說，台中市寵物公園數本來是六都倒數第一，近年來規劃多處已成為六都第二。他表示，只要農業局評估可以設寵物公園，建設局會全力配合。