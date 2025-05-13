快訊

立院三讀！棄保潛逃最重關3年 不法關說可關5年罰50萬

法庭上哽咽直呼「冤獄」…李文宗被押9個月 柯文哲盼他能交保回家

徐少東疑早就偷渡出境！檢方通知外交部註銷護照 將發布通緝

聽新聞
0:00 / 0:00

台中北區另闢「菜市仔公園」 地方敲碗解決車位荒

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員陳政顯要求北區蓋「菜市仔」公園，不要忘記增設當地需求最高的停車場。記者陳秋雲/攝影
台中市議員陳政顯要求北區蓋「菜市仔」公園，不要忘記增設當地需求最高的停車場。記者陳秋雲/攝影

台中市北區中央市場即將改建，市府規劃商場、社會住宅，還有一處「菜市仔」公園預定地。市議員陳政顯強調，此處公園應該兼具停車空間，否則讓周邊交通壓力更大。

陳政顯指出，以北區稅務新村為例，鄰近區域嚴重缺少停車空間，當初他爭取興建地下停車場、又能保有公園綠地，先以簡易綠美化提供市民休閒綠地，停車場規劃施工完成後，地面上再建設完整的公園，一舉兩得。

如今中央市場的公園用地更大，陳政顯表示，地方希望可以藉此提供更多停車位，疏解車位荒。陳政顯強調，若沒有超前部署停車空間，大型公共設施會造成更嚴重的交通壓力。

建設局長陳大田表示，「菜市仔」公園預定地是北區難得的鬧區綠地，當地停車位一席難求，未來還有菜市場、社宅，市府會跨局處妥善規畫，善用設施。

除停車需求，陳政顯也建議兼顧「毛小孩」使用權。現在寵物早已是家庭重要的一員，許多公園因為設施不足，讓帶狗散步的市民難以親近。未來大型公園的設計，應優先預留大小適中的寵物活動空間，讓人與動物都能安心共享空間。

陳大田說，台中市寵物公園數本來是六都倒數第一，近年來規劃多處已成為六都第二。他表示，只要農業局評估可以設寵物公園，建設局會全力配合。

台中市 寵物 車位

延伸閱讀

台中路燈明年底全數汰舊換新 一年省電8千萬度

台中豐樂公園沙池挖出烏龜蛋 議員籲控制龜口保護本土斑龜

小朋友公園玩沙挖出龜蛋 中市府將建友善產房

台中豐原翁明段公辦都更停擺？都發局：已取得私地主同意書

相關新聞

台中最貴的市政路施工阻斷民眾回家路？市府：已完成補救

台中市「市政路延伸工程」第一階段從工業區一路至安和路，5月26日將通車，民進黨市議員陳淑華指出，二標施工中，但部分中斷民...

河道人行道好窄公部門不能拓寛？ 中市府透露這原因…

台中市區內許多河道人行道因為早期規劃不佳，現況狹窄難行，部分路段甚至完全沒有人行道，市議員指出，許多河道旁人行道明明可透...

台中路燈明年底全數汰舊換新 一年省電8千萬度

台中市建設局啟動「台中市PFI節能路燈換裝暨維護計畫」，並導入民間融資參與公共建設的採購模式。到2026年底，預計汰換全...

台中北區另闢「菜市仔公園」 地方敲碗解決車位荒

台中市北區中央市場即將改建，市府規劃商場、社會住宅，還有一處「菜市仔」公園預定地。市議員陳政顯強調，此處公園應該兼具停車...

百歲人瑞教包粽子 國小童：十指靈活一點都不像100歲

再過半個月是端午節，華山基金會安排兩名百歲人瑞教仁豐國小學童包粽子，志工先備料，長者示範摺粽葉、填米放料到綁粽繩，小朋友...

斥資1.3億 南投仁愛投85線平靜橋復建拚今年完工

前年8月卡努颱風重創南投，仁愛鄉投85線7.9K平靜橋路段嚴重毀損，縣府爭取並籌措逾1.3億元經費復建，盼今年底前完工；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。