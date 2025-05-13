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台中路燈明年底全數汰舊換新 一年省電8千萬度
台中市建設局啟動「台中市PFI節能路燈換裝暨維護計畫」，並導入民間融資參與公共建設的採購模式。到2026年底，預計汰換全市10.8萬盞鈉光燈及15萬盞舊式LED燈，預估每年可節省8千萬度電，減碳達3.9萬公噸，為台中淨零碳排邁出關鍵一步。
國民黨議員賴順仁今天質詢指出，台中市建設局從今年4月起汰換路燈，他建議建議應優先針對人流密集及學生眾多區域換裝，如車站、教學醫院、大專院校、高中職學校、知名商圈及觀光景點等，以提升公共安全與照明品質。
建設局長陳大田表示，PFI計畫預計2025年度全面汰換10.8萬盞鈉光燈，並2026年針對15萬盞舊式LED燈升級，另約1萬盞橋梁投射燈、造景燈及其他燈具持續維護。
此外，針對新設路燈部分，將積極縮短工程期程，偏鄉地區亦規劃增設智能路燈，進一步提升全市光環境品質。
陳大田表示，建設局今年元旦成立「路燈管理中心」，所有通報案件均登錄至「路燈維護管理系統」未來應用大數據分析技術，進行熱點監測與故障分類，協助提前部署維修物資，並提升風險控管與預警能力。
今年截至4月30日共處理維修案件8,780件，平均修復時間由以往72小時大幅縮短為24小時，達成率100%。
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