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百歲人瑞教包粽子 國小童：十指靈活一點都不像100歲

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
華山基金會邀請百歲人瑞教仁豐國小學童包粽子。華山基金會提供
華山基金會邀請百歲人瑞教仁豐國小學童包粽子。華山基金會提供

再過半個月是端午節，華山基金會安排兩名百歲人瑞教仁豐國小學童包粽子，志工先備料，長者示範摺粽葉、填米放料到綁粽繩，小朋友在志工協助下努力學習並成功包粽，蒸熟後送給長者食用，帶著滿滿成就感返校。

華山基金會舉辦「傳承端午情 關懷孤老心」，邀請社頭鄉101歲林怯到田尾鄉104歲許呂伸的三合院前埕，和仁豐國小6名高年級學童跨世代互動；校長陳志盛表示，小朋友向長輩學習傳統技藝，傳承文化，體會生命價值，也從中感受到長者智慧及老一輩對孩童的溫暖照顧。

包粽子看似容易，折捲粽葉、包起糯米和餡料並不簡單，百歲人瑞很有耐心一一指導技巧上缺失，志工從旁協助，小朋友費功夫包好粽子，有感而發的說兩位阿嬤雙手十指靈活，一點都不像超過100歲。

豐田社區發展協會理事長陳志明、溪頂村長顏文龍、仁里村長李坤極和新厝村長羅暉杉，到場支持華山基金會關懷孤老。基金會表示，今年預計在彰化地區發送1800分端午關懷禮，但受通膨與景氣的影響，目前不足四成，資源缺口700多分，需要社會大眾、企業團體伸援，給弱勢孤老過節。

包粽子 朋友

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