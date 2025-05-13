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台中1至4月詐欺逾8千件 警教KTV、小吃店業者防詐

中央社／ 台中13日電

台中市警察局統計，1至4月共受理詐欺案8069件，財損金額新台幣41.1億元。台中市第一警分局邀集30家KTV小吃店業者座談，透過實務案例分析，提升在地產業防詐應變。

台中市第一警分局今天發布文字稿表示，為強化民間業者防詐應變能力，透過防詐創造良好營業環境，日前舉辦座談會，邀集轄內小吃店及KTV等「高接觸服務業」業者與會，透過實務案例分析與政策說明，全面提升在地產業防詐應變能量。

座談會由分局長尤啓南主持，針對當前重要打詐工作詳細解析。台中市15個警分局，1至4月受理詐欺案件，計有8069件，總計財損金額約41.1億元。第一警分局1至4月累計受理418件，總計財損金額約3.4億元。

尤啓南指出，詐騙手法日新月異，業者日常面對大量顧客，若能即時發現異常言行並主動通報，將是打詐網絡中的關鍵一環。會中也特別提到車手在KTV、小吃部出沒的5大特徵，包括「現金充足」、「手機講不停、神情緊張」、「穿著打扮低調」、「停留時間短、行蹤急迫」及「隱藏身分避談來歷」。

KTV 台中市 小吃

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