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斥資1.3億 南投仁愛投85線平靜橋復建拚今年完工

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投仁愛鄉投85線7.9K平靜橋路段因風災嚴重毀損，縣府斥資1.3億元經費復建，縣長許淑華（中）今視察復建進度。圖／南投縣政府提供
南投仁愛鄉投85線7.9K平靜橋路段因風災嚴重毀損，縣府斥資1.3億元經費復建，縣長許淑華（中）今視察復建進度。圖／南投縣政府提供

前年8月卡努颱風重創南投，仁愛鄉投85線7.9K平靜橋路段嚴重毀損，縣府爭取並籌措逾1.3億元經費復建，盼今年底前完工；唯施工期間，正值蔬果產期，農民憂心影響農產運輸，縣長許淑華允諾將機動調整通行時間，並規畫替代路線。

縣府指出，投85線7.9K平靜橋路段前年遭風災重創，豪雨造成其橋台裸露，右岸路基崩坍，交通一度中斷，災後雖盡速搶通，但因該路段邊坡脆弱鬆動，後續遇雨又發生多次坍方，為確保當地人車通行安全，向中央爭取經費進行災後復建。

經縣府向行政院公共工程委員會爭取核定「投85線7.9K平靜橋災後復建工程」總經費近9500萬元，由中央補助約7144萬元，其餘由地方自籌，但因平靜橋所在道路靠近峭壁，重機具須沿山壁作業，復建難度高，直至去年才順利招商發包。

南投縣長許淑華今前往視察平靜橋復建進度，她說，該工程除修復原有道路，也將在平靜橋外新建鋼構橋梁作為替代道路，後續更評估發現河床須加強施作基礎設施，再追加近4000萬元，總經費因此提高至1.3億元，可望在今年底前完工。

此外，有居民反映，當地已進入高山蔬菜產期，且施工期程還有半年之久，擔心會影響農產運輸，後續會與承包廠商溝通，視地方需求機動調整交管時間，也會與公所配合，確保平靜至清境、德鹿谷至翠峰等替代路線暢通，以利農產運輸。

仁愛鄉長江子信感謝縣府全力改善原鄉交通並表示，平靜橋截彎取直的復建工程完工後，可望大幅改善交通安全，對當地德鹿谷、都達2村逾3000位居民而言，是安全與生活的保證，也可降低因災害影響農業運輸所造成的農業經濟損失。

南投仁愛鄉投85線7.9K平靜橋路段因風災嚴重毀損，縣府爭取並籌措逾1.3億元經費復建，盼今年底前完工。圖／南投縣政府提供
南投仁愛鄉投85線7.9K平靜橋路段因風災嚴重毀損，縣府爭取並籌措逾1.3億元經費復建，盼今年底前完工。圖／南投縣政府提供
南投仁愛鄉投85線7.9K平靜橋路段因風災嚴重毀損，縣府爭取並籌措逾1.3億元經費復建，盼今年底前完工。圖／南投縣政府提供
南投仁愛鄉投85線7.9K平靜橋路段因風災嚴重毀損，縣府爭取並籌措逾1.3億元經費復建，盼今年底前完工。圖／南投縣政府提供
南投仁愛鄉投85線7.9K平靜橋路段因風災嚴重毀損，縣府斥資1.3億元經費復建，縣長許淑華（右）今視察復建進度。圖／南投縣政府提供
南投仁愛鄉投85線7.9K平靜橋路段因風災嚴重毀損，縣府斥資1.3億元經費復建，縣長許淑華（右）今視察復建進度。圖／南投縣政府提供
南投仁愛鄉投85線7.9K平靜橋路段因風災嚴重毀損，縣府斥資1.3億元經費復建，縣長許淑華（左2）今視察復建進度。圖／南投縣政府提供
南投仁愛鄉投85線7.9K平靜橋路段因風災嚴重毀損，縣府斥資1.3億元經費復建，縣長許淑華（左2）今視察復建進度。圖／南投縣政府提供

災後 許淑華

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