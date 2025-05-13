新光三越台中店6月復業？中市府：未收到分段使用計畫

台中新光三越氣爆事件已3個月，眾所關注，外傳6月恢復營業。藍綠議員質疑改善計畫估須到11月才能完成，如何6月復業？都發局表示目前未收到業者分段使用計畫，確保安全，才有分段使用的可能。

民進黨議員陳俞融說，她收到「來自市府高層」消息指新光會在6月重新營業，建物安全無虞才能放行。

都發局長李正偉坦言有「聽說」6月復業訊息，但目前沒有收到業者相關計畫，但承諾「新光必須要確保安全無虞後，才會有分段使用的可能性」

新光三越者示，依提交計劃在整建修復階段中，一切以安全第一為優先，依照所有相關規定，全力進行施工修復中。

台中新光三越2月13日氣爆釀重大傷亡，迄今滿3個月，藍綠議員今在議會質疑新光三越百貨外牆搭建密密麻麻的鷹架，近來百貨6月營業傳聞越演越烈。

議員陳淑華指出，新光三越氣究竟何時修復完成？李正偉指出，目前新光提出11樓與12樓內部破壞的改善計畫及外牆改善計畫，整體改善計畫預定今年11月完成。

陳淑華指出，市府應確實把關，不應施工中、外圍鷹架未拆除就貿然同意恢復營業，讓民眾穿越鷹架消費，安全是唯一的標準。

議員張芬郁及陳雅惠表示，新光三越是中部百貨龍頭，歇業影響數千員工生計及地方經濟發展，但要求都發局應確實監督工程，確保百貨環境安全無虞，讓民眾安心迎接復業。

國民黨議員李中質疑新光三越的建築安全審查是採用行政審查或實質審查，他認為應委託「責任負責人」做實質審查，市府只需行政審查，可解決政府人力不足與效率問題，對民眾也較有保障。