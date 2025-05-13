台中豐原翁明段公辦都更停擺？都發局：已取得私地主同意書

台中市豐原區在縣市合併後有沒落趨勢，市議員張瀞分說，豐原車站東側「豐原區翁明段都市更新事業計畫」從2017年至2020年三次招商作都流標，招商失敗，影響地方發展。都發局表示，市府已取得所有私有地地主參與更新的同意書，5月26日公辦說明會，若順利，就能公告公辦都更招商。

張瀞分指出，翁明段雖屬內政部中央都市更新基金會全額投資的都市更新事業案件，台中市政府並沒有任何產權持分。不過，這個地段位在豐原鬧區，不能讓這個都更案持續停擺，希望市府積極推動，設法激活區域發展。

都發局長李正偉表示，豐原公辦都更案基地面積約3 1158坪，公有地佔約77.4%(國有財產署)，私有地佔22.6%(台鐵公司及邱姓、張姓地主)。

李正偉說，過去招商失敗是因為私有地主參與意願不高，且公有地相關規劃還有不同意見，目前最新進展是市府已取得所有私有地地主參與更新的同意書，預計5月26日辦理地方公辦說明會，若說明會順利，就能公告公辦督更招商。

另張瀞分表示，豐原區社皮里的社皮美樂地公園，將公墓遷葬後轉型綠美化成公園，還打造成豐原第一座寵物專區，公園設有寵物洗手足台、遊戲涵管寵物翹翹板等，提供大小朋友及毛小孩日夜均可使用的友善空間，讓狹長型的社區鄰里公園具有區域型公園的特色及機能，希望建設局多宣傳。

建設局長陳大田表示，社皮美樂地公園是以狹長型綠地所組成，入口處較狹小，去年透過社皮里長涂力旋及張瀞分議員的建議，優化社皮美樂地公園的豐原大道出入口，設置入口景觀意象，提供清晰的出入口指示，並優化景觀照明，讓更多民眾可以方便找到社皮公園。