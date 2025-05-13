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老公寓補助設電梯台中僅一件 議員酸還是搞烏龍才成功

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員李中說，老公寓設電梯難上加難！記者陳秋雲/攝影
台中市議員李中說，老公寓設電梯難上加難！記者陳秋雲/攝影

台中市老舊公寓申請加裝電梯案件僅2件、僅通過1件，市議員李中今天質詢指出，5層樓以下公寓多沒電梯，政府對公寓增設電梯規範太嚴苛、補助也不夠，希望放寬法令並提高補助比例。

都發局李正偉局長表示，因政府有採購法50％相關限制，市府會針對法令規範、補助比例進行研議。

目前全台中市老舊公寓申請加裝電梯案件僅2件，唯一通過只有1件，是位在南區的國宅。

李中說，這處國宅申請過程遭遇許多困難，必須經過土地區分所有權人過半同意，還要區分所有權人會議及相關紀錄等資料。

他說，此案能通過還得感謝政府「搞烏龍」因當初疏忽，未分配法定公共設施給住戶持分，才跨出過半持有人同意門檻。

李中認為，要通過區分所有權人過半同意難度很高，且申請加裝電梯期間還涉及容積率、建蔽率等問題，法令規範難度太高。他出示德國老公寓，特別將電梯蓋在建築物外2到3公尺處，採鏤空規劃施工，之後再以小走廊銜接到公寓的3、4、5層樓，國內應放寬法令並學習國外成功案例。

此外，老舊公寓要加裝電梯，許多社區的1、2樓不願出錢，李中說，最後可能只有3至5樓住戶必須要分攤該筆施設電梯的款項，目前政府補助比例僅45％、最高200萬元，他希望能提高比例至60％，畢竟這是政府德政。

住戶 公寓 電梯

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