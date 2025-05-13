地震前兆？彰化驚現馬陸大軍 專家稱不見得有關

彰化縣百香果農陳啟宗近日在臉書上，分享果園出現上萬馬陸爬行的影片，讓網友心裡發毛，直呼「密集恐懼症」，也有民眾擔心是大地震前兆。退休生物老師李志穎說，馬陸在大雨來臨前，即會從土裡爬出來，不見得與地震有關，民眾毋須恐慌。

陳啟宗在臉書上雖然分享「馬陸大軍」影片，獲得網友熱烈回響，有人說：「地震？怕怕」，但陳啟宗怕引起民眾恐慌，回應說：「沒事沒事，每年這個季節田裡都很多，「因為田裡有機質很多，所以就很多，但也是少用藥劑的關係。」也有人靜擔心馬陸會咬人，陳啟宗回說：「這是季節性昆蟲，不咬人，但整群整群出現…」 。

馬陸又稱千足蟲為陸生節肢動物，通常生活在陰暗潮濕的地方，大多以枯枝落葉為食。彰化縣精誠高中退休生物教師李志穎說，馬陸通常棲息在潮濕的土壤中，下大雨前空氣濕度升高、土壤水分飽和，馬陸便會爬出地面，雨停後就會鑽回土裡了，目前正值梅雨季節，因此在大雨前後經常能夠觀察到馬陸大規模活動，是自然現象，不見得與地震有關。

李志穎說，動物確實對地震的發生會有預知能力，像南亞大地震時，有遊客正好騎大象，當海嘯來襲前，大象即往山上衝，很多遊客因此倖免於難。至於馬陸是否有預知地震能力，真的很難說，只是馬陸原本躲在土地藏得好好的，幹嘛地震前爬出地面，置自身於險境？