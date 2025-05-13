梧棲大排半年魚群暴斃21次 中市府：淨水場日處理1萬噸

台中市議員楊典忠直指梧棲大排今年從1到5月初已發生21起魚群暴斃案件，市府每次都以「溶氧量不足」搪塞，他要求市府，切莫把撈死魚的善後當作海線河川治理的主要工作，以實際動作回應市民「什麼時候才不再有死魚？」

水利局表示，水利局在梧棲大排大興橋附近已完成設置礫間水淨場，礫間水淨場每天處理1萬噸的水量，處理後的放流水質，可改善河道水質。

楊典忠表示，台中市雖建置跨局處死魚通報與清運平台，但死魚成為常態，等於證實市府河川治理失靈，他說，如果這樣的死魚情況，發生在大里旱溪康橋、中區的綠川、柳川、西區的麻園頭溪，市區民眾早就抗議連連，為什麼海線民眾就得忍受？

楊典忠說，當地民眾記錄今年一月到五月初，每天梧棲大排死魚情況， 1月2、6、23三天有死魚、二月3、4、6、10四天，三月4、13兩天，四月17、20、21、22、23、24、25、28、29共九天，五月2、4、9有三天發現死魚，民眾說，梧棲大排半年不到死魚發生就有21天，這樣的梧棲大排河岸環境到底還能住人嗎？

楊典忠指出，梧棲大排已有礫間設施， 市府2018年在梧棲大排已設置一座造價1.2億元的礫間淨水場，每天處理1萬噸的排水，但死魚案件不僅沒有減少，反而魚群暴斃更頻繁，每次都是溶氧量不足的問題，令人質疑礫間淨水場效能是否發揮？至於目前梧棲汙水接管都在河川下游段，根本沒辦法解決中上游的水質問題。

楊典忠要求水利局，提出改善梧棲大排河川基本水量不足、溶氧量不足、河川水質循環不佳的具體對策。

楊典忠表示，民眾都喜歡依山傍水而居，與河川比鄰的民眾最怕河川淹水、變髒變臭，都會造成生活環境極大影響，而梧棲大排死魚案件頻傳，讓附近民眾擔心河川被汙染，要求市府檢討海線河川治理成效。

水利局表示，將持續推動汙水下水道用戶接管，目前已辦理S主幹管建設以及用戶接管，預計至114年度可完成約5000戶接管。