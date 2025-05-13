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托育人員涉虐童已離職 中市府追究延遲通報管理疏失

中央社／ 台中13日電

台中豐原區某托嬰中心1名離職托育人員涉嫌對多名幼兒惡意搖晃、拍打額頭、拉扯拖行等行為；市府社會局今天表示，將持續調查，嚴查重罰，並追究托嬰中心管理疏失及延遲通報責任。

台灣民眾黨台中市議員陳清龍昨天在市議會揭露，他接獲家長投訴，豐原一家托嬰中心傳出虐童事件。家長發現女童返家後出現異常狀況，調閱托育中心監視畫面，發現其中1名托育人員常對幼童用力拖拉、搖晃，行為涉及虐童。

社會局長廖靜芝今天接受媒體聯訪時表示，社會局4月25日無預警稽查托嬰中心，此中心負責人告知1名托育人員對孩子有不當行為，但距離案發日相隔近1個半月，此名人員已離職。社會局並主動聯繫家長說明，後續擴大調查，嚴查重罰絕不輕縱，也要追究托嬰中心管理疏失及延遲通報責任。

廖靜芝指出，稽查人員要求此中心立即通報，同時提供案發日前後共30天監視錄影畫面；社會局正徹查受害幼兒人數，也主動聯繫家長，說明案件處理程序，持續提供關心與協助；幼童狀況還算穩定，7人持續在此托嬰中心照顧，1人已停托。

社會局表示，與教育局清查台中市托嬰中心、居家托育人員與幼兒園系統，目前沒有此名托育人員在幼教機構任職的資訊；此托育人員涉及違反兒少權法規定，可處6萬元以上、60萬元以下罰鍰，並得公布其姓名或名稱。

至於托嬰中心有無延遲通報，社會局將一併追究，若查證屬實，可依兒少權法規定處6000元以上、6萬元以下罰鍰。另外，托嬰中心如涉及管理疏失，可依兒少權法規定，處6萬元以上、60萬元以下罰鍰，並命其限期改善；若情節嚴重，得命其停辦並公布其名稱及負責人姓名，且終止準公共契約。

兒少權法 托嬰 托育

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