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南投路邊停車收費無紙化 2個月欠費竟高達上萬筆
南投市路邊停車收費去年3月上路，因採全智慧車牌辨識、無紙化收費，須至超商或線上繳費，不少民眾停車後未依規繳款，經交管所統計，去年3、4月欠費車輛達1萬500車次，已寄發催繳單，同步清查草屯、埔里路邊停車欠費狀況。
南投過去路邊停車不收費，常遭有心人士長時間占用，出現依車換車或用機車、花盆等占位，當成自家或店舖的專屬停車位，導致一位難求，市區街道尤為嚴重，加劇違停、塞車等交通亂象，縣府前年為此串連地方公所加速推動路邊停車收費。
南投市公有路邊停車收費率先於去年3月上路，埔里、草屯也於同年7月先後啟用收費，其中南投市、草屯鎮以全智慧化方式進行停車管理服務，採路側停車柱及高位攝影機辨識車牌、無紙化收費，埔里鎮則是智慧柱收費、人工收費並行。
而因南投市、草屯路側停車格是由車牌辨識感應登錄出入時間，停車後，民眾須至超商或下載專屬APP線上繳費，部分路段則設有繳費機，落實無紙化繳費，但卻也因此有不少民眾誤以為沒有收費，未依規定繳款，縣府近期寄發催繳通知。
南投縣交通工程及管理所指出，停車收費實施前期由各公所加強宣導相關措施，如今南投市開辦已滿周年，因此開始對停車欠費1年以上的車主進行催繳，經統計，去年南投市3、4月欠費車輛達1萬500車次，目前均以平信寄發催繳通知。
交管所表示，民眾若收到催繳通知，務必在1個月內繳清欠費，若逾期未繳以掛號信二次催繳將加收工本費，目前同步清查草屯、埔里路邊停車欠費狀況，再依序進行催繳；並提醒，有編號的路側停車格都要收費，停放後務必查詢依規繳費。
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