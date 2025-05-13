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台中潭子大新路汰換30年老舊塑膠水管 預計9月底完工

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立委楊瓊瓔與台中市議員賴朝國今天共同辦理「潭子區大新路等汰換管線工程」現場會勘，目前正施工中。記者游振昇／攝影
立委楊瓊瓔與台中市議員賴朝國今天共同辦理「潭子區大新路等汰換管線工程」現場會勘，目前正施工中。記者游振昇／攝影

台中市潭子區大新路及周邊巷弄的塑膠材質水管使用超過30年，漏水率偏高、立委楊瓊瓔爭取4000萬元經費，汰換大新路及周邊巷弄的老舊自來水管線工程，可改善當地515戶居民的用水狀況，預計9月30日完工。

為提升改善台中市潭子區的用水品質並降低漏水率，立委楊瓊瓔繼已爭取6566萬元，辦理潭子街二段、潭興路二段及福潭路等地的自來水管線汰換工程後，又爭取4000萬元經費，潭子區大新路及周邊巷弄的老舊自來水管線更新工程，預計改善當地515戶居民的用水狀況。

立委楊瓊瓔與台中市議員賴朝國今天共同辦理「潭子區大新路等汰換管線工程」現場會勘，邀台灣自來水公司第四區管理處、豐原給水廠、台中市政府養護工程處、潭子區公所及福仁里長游豐瑋等單位代表到場，實地了解工程進度與後續規劃。

台灣自來水公司第四區管理處說明，潭子區大新路及周邊巷弄汰換管線工程自今年4月14日開工，目前已完成第一階段885公尺的管線鋪設，預計9月30日完工，施工期間將進行道路刨鋪，提升行車安全。台水表示，舊式塑膠管材易受地震或水壓不穩影響而破裂，這次採用新型鑄鐵管並加大管徑，因應未來人口成長及用水需求。

福仁里長游豐瑋說，福仁里是潭子區發展較早的地區之一，常因水壓不足造成住戶日常用水困難，幾乎每週都會接到里民打電話反映水壓問題。感謝楊瓊瓔立委爭取經費汰換老舊管線，期盼工程如期完工，早日解決民眾長期以來的煩惱。

市議員賴朝國指出，民眾反映最多的就是水壓不足，或是爆管突然停水，封路搶修引發民怨；賴朝國提醒施工單位在施工期間務必維持交通順暢與居民安全，盡量降低對民眾生活影響。

楊瓊瓔表示，大新路一帶的自來水管線為民國83年所埋設，當時採用塑膠材質，使用至今已超過30年。近年來因社區大樓快速興建，人口增加至少3倍以上，舊有管線已無法負荷，導致漏水率偏高、供水不穩等問題多。

楊瓊瓔表示，此次汰換總長度3581公尺的老舊管線，管徑加大為100mm、200mm及300mm，全面改用延性鑄鐵管，具耐震、耐壓、防漏等優點，耐用年限可達40年。

立委楊瓊瓔與台中市議員賴朝國今天共同辦理「潭子區大新路等汰換管線工程」現場會勘，目前正施工中。記者游振昇／攝影
立委楊瓊瓔與台中市議員賴朝國今天共同辦理「潭子區大新路等汰換管線工程」現場會勘，目前正施工中。記者游振昇／攝影

台中市 楊瓊瓔 漏水

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