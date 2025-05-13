簽了無卡分期怎麼辦？ 中市法制局長：把握7日內解除契約

無卡分期因資金申請容易，撥款迅速，成業者推銷學生及年輕人購買高價商品或服務的常用方式，但無卡分期常隱含高利息及高違約金等不利條款，衍生消費爭議。台中市法制局長李善植提醒，民眾在申辦無卡分期前，應查明商品市場價格，確認分期付款內容，評估自身還款能力，並善用契約審閱權及7日無條件解除權，可避免掉入消費爭議。

李善植表示，消費者向賣家購買商品或服務，不管使用無卡分期或先買後付，都是消費者向資融公司借錢付款給賣家後，再分期向資融公司償還，但市場上很多無卡分期方案存在不利消費者的情況，包括未讓消費者留存其簽名的申辦文件、未詳實揭露利率，遲延繳款收取不合理手續費、滯納金及提前清償的違約金等費用。

另外，部分賣家會將商品連同周邊配件包裹出售，藉以抬高商品售價，再引介消費者向資融公司申辦無卡分期，導致分期總金額遠高於商品本體市價，一旦消費者遲延繳款，就以電話簡訊頻繁騷擾等方式追討債務，造成消費者身心及經濟上沉重壓力。

李善植提醒，民眾在申辦無卡分期購買商品或服務前，務必先查明商品市場價格，仔細核算申請分期的利率及分期總金額，審慎評估自身還款能力，避免因過度消費而陷入財務困境。

李善植提到，如果一時不查當場簽約，因行銷方式是屬消保法所稱的訪問交易，消費者有7日猶豫期，請把握「7日無條件解除權」，得在7日內以存證信函方式向業者主張無條件解除契約。業者倒閉或拒絕出貨，可向資融公司提出「同時履行抗辯權」拒絕給付分期款項。

法制局指出，如有消費疑問，可以市話或手機撥打「1950」消費者服務專線諮詢，有爭議也可利用申訴程序進行申訴，由市府協助解決爭議。