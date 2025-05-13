打造「彰化信義計畫區」彰交特定區計畫案送內政部審議

地方期待50年的高速公路彰化交流道特定區第四次次通盤檢討案，縣府今天呈報內政部都委會審議，縣長王惠美今天表示， 區內1400公頃農地區將逐步轉型，透過區段徵收方式，打造為「彰化信義區」，區內規畫大巨蛋、總圖及新縣政中心、萬坪公園等，希望縣籍立委不分黨派全力支持，爭取中央早日核定 。

縣府建設處指出，高速公路彰化交流道特定區在1977年由台灣省政府擬定，區內72%面積高達1400餘公頃土地被畫為農業區，由於未能有效發揮交流道便捷的區位優勢，更限制彰化的都市發展，縣府即於2022年啟動都市計畫法定程序，透過都市規畫、產業面及重大公共建設三合一方式， 將這1400餘公頃農業區解編，逐步轉型，打造為彰化新都市發展中心，縣府都委會去年12月已完成公展，最近並獲縣都委會審議通過。

縣府今天大陣仗為彰交特定區通盤檢討案送內政部都委會審議舉辦記者會，由縣長王惠美親自說明，包括副縣長周傑、秘書長蔡明娟等多位一級主管列席，王惠美說，縣府提出的「三編五區」解編策略，第一期將優先辦理「洋仔厝排水北側」及「大埔截水溝堤岸道路兩側」兩側面積各85公頃的整體開發區，合計170公頃，透過都市計畫整體規畫方式，結合重大交通、產業機能及大巨蛋、新縣政中心、新縣總圖、萬坪公園綠地等重大公共設施，創造生活與就業並重的宜居城市。

王惠美說，彰化雖然是百萬人口大縣，但是因為受到六都磁吸效應的影響，人口正逐漸流失，尤其台灣面臨國際的政經情勢，以及美國加徵關稅對台灣經貿衝擊的關鍵時刻，為了能夠迎接未來挑戰的新環境，彰交特定區就是彰化脫胎換骨的最好機會，希望打造成「彰化信義計畫區」，來拓展區域發展、帶動人口紅利、改造彰化新未來。

「彰化準備好了」，王惠美說，所有重大建設都是彰化人的大隊接力賽，她跑第一棒，大家要不分黨派，團結打拚，一棒接一棒，一起合作，全力爭取內政部都委員早日審議通過，未來，和美、員林、北斗交流道都可以因地制宜，遵循這個模式來開發，