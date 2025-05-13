台中甲埔大道16.5億年底前完工 地方喊「還差一哩路」

台中市府斥資16.5億建設海線甲埔大道，預定今年11月完工。議員李文傑指出，外埔區甲東路第一公墓旁銜接甲埔大道一定要拓寬，才能讓甲埔大道完工後與周邊道路有效串連，提高外埔區中山里、水美里及大東里的便利性。

台中市議會定期大會都發建設水利業務質詢，市議員李文傑關切甲埔大道最新工程進度及甲安埔地區道路品質改善情形。

「甲埔大道新建工程」，規劃開闢全長2.75公里、寬15公尺的新道路，動工至今已3年，市府表示進度超前，完工後可紓解大甲區及聯絡外埔區甲后路與甲東路交通壅塞的狀況。

李文傑指出，甲埔大道也要規畫直接銜接國道3號，車流轉進平面道路又造成交通壅塞。為完善甲埔大道功能，應進一步延伸至大安西部濱海公路，完善最後一哩路。

建設局長陳大田表示，甲埔大道第一期工程預計今年11月可以完工，由於甲埔大道靠近美人山基地，建設局規畫聯通道路，目前二條可行的路線，經費都超過1億，市府會加快腳步推動。

陳大田說，甲埔大道延伸至大安西濱公路，這是一項大工程，目前先交通局視整體區域交通流量實際需求研議辦理，若要形成一個快速路網，也需要中央協助推動。有關甲埔大道規劃直接銜接國道3號，建設局也會會同交通局研議推動。

李文傑說，內政部國土管理署自113年至116年推動「永續提升人形安全計畫」總計核定補助65案。甲安埔地區包括東陽國小及致用高中人行道改善；華龍國小通學步道及人行道改善；三民路、德興路及民權路道路改善；及慈德路、中山路二段及北堤東路道路改善工程都已完工。

李文傑指出，大甲新政路及興安路道路改善，及外埔區重光路25巷及中山路既有道路養護整建工程，也已經設計完成，希望市府盡速動工施作。

另與立法院副院長江啟臣爭取甲安埔地區多處道路改善工程，包括大安區（中16線）、外埔區(中30線)、大甲區(中125線)及中1線校園人行道改善等工程，中央已核定，李文傑希望市府加快腳步。